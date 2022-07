Když se Drobek dostal do plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi, měl ránu na noze. „Měl tam zarostlý dráp, přerostlé měl i drápy na druhé noze,“ řekl ošetřovatel Jiří Volf.

Drobek je k lidem přátelský, své ošetřovatele miluje | Jana Ulrichová

Potíže s nadváhou

Následující vyšetření odhalila u Drobka i problém se srdcem, kvůli kterému bude už zřejmě doživotně brát Drobek léky. „To ale může souviset i s jeho nadváhou. Až zhubne, bude na tom určitě líp,“ dodal s tím, že nyní má Drobek nasazenou redukční i ledvinovou dietu. Díky tomu už zhubnul ze 40 na 32 kilogramů.

Drobkovi v útulku nasadili dietu | Jana Ulrichová

Milý, přátelský

Drobek je velmi milý, veselý pes. „Je přítulný, hravý. I když působí na první pohled neohrabaně, je i velice mrštný. Má rád pohyb, procházky, je učenlivý,“ popsal Jiří Volf. K lidem se Drobek chová přátelsky, opatrnější je třeba být při seznamování s jinými zvířaty. „S jiným psem by se zřejmě nesnesl,“ řekl.

Chce být s člověkem

Drobek ze všeho nejvíc touží po přítomnosti člověka a jeho pozornosti, které si zřejmě v minulosti příliš neužil. Nový majitel by měl mít proto na něj dostatek času. „Měl by to být člověk, který bude mít i dostatečné fyzické fondy, protože Drobek je mrštný, pohyblivý a pořád ještě i hodně váží. Ideální by pro něj, stejně jako pro většinu psů, byla zahrada,“ řekl ošetřovatel.

I když má Drobek nadváhu, je velmi mrštný | Jana Ulrichová

Má rád pohyb

Drobek má rád pohyb, je ale třeba myslet na to, že má zřejmě srdeční vadu. „Běhání u kola pro něj už nebude. Nevidím ale důvod, proč by nezvládl delší výlety nebo túry,“ řekl ošetřovatel s tím, že do nového domova může Drobek odjet okamžitě. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat Útulek pro zvířata v nouzi v Plzni telefonicky na čísle 724 317 314.