V zuboženém stavu byl kříženec retrívra (asi 15), kterého v Dubí na Teplicku odchytili strážníci. Převezli ho do útulku Anidef, jehož pracovníci s ním okamžitě uháněli na veterinu. Pes měl v břiše cystu velikosti kopacího míče. Blesk tlapky našly jeho majitele, řekl, že psa zpět nechce.

Pes, který v útulku dostal jméno Balónek, strávil celý život v boudě s malým výběhem. Nic jiného neznal, nikdy nebyl na procházce, společnost mu dělali jen králíci zavření ve vedlejší boudě.

V této boudě v úzkém kotci prožil Balónek celý život | Jana Ulrichová

Týraný netýraný

Lidem, kteří chodili kolem, nebyl jeho osud lhostejný, a proto na podmínky, v nichž žil, začali poukazovat. Byla mezi nimi i Radka Vondráková, která loni v říjnu podala podnět Krajské veterinární správě. „Vyjádření přišlo 28. prosince. Napsali, že pes je v pořádku, že tam nic nenašli,“ ukázala reportérkám. V další zprávě, která je ze 6. ledna, už ale veterináři konstatovali porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Radka Vondráková podala kvůli Balónkovi podnět Krajské veterinární správě | Jana Ulrichová

Na pokraji smrti

Co se stalo pak, není úplně jasné. Pes se zřejmě dostal z kotce ven, možná utekl majiteli, možná ho někdo pustil. Na ulici ho pak odchytili strážníci. Byl už na pokraji smrti. „Nemohl vůbec na zadní nohy, v autě začal být apatický, nafouknutý, proto jsme usoudili, že bude lepší, jet s ním rovnou na veterinární pohotovost,“ řekla zástupkyně útulku Barbora Benešová.

Cysta jako míč

Sono ukázalo, že má Balónek v břišení dutině cystu velikosti fotbalového míče. Měl i krvavé rány na nohou, zřejmě otlaky z ležení na tvrdé zemi. I když to chvíli vypadalo, že nejlepší by bylo nechat psa uspat, v útulku se rozhodli dát mu šanci a nechali ho odoperovat. Balonek vše zvládl a teď už se v teple a na měkkém pelíšku zotavuje.

Balónek měl v břiše cystu velikosti fotbalového míče | Anidef

Chyby nepřipouští

Reportérky Blesk tlapek našly jeho majitele Oldřicha M. Ten si vůbec nepřipouští, že by něco zanedbal. Pes byl podle něj v pořádku, jen kvůli stáří nemohl na nohy. „Má normální kotec jako každý pes u baráku. Vyčítají mi, že není zateplený. A to tam mám udělat ústřední topení?,“ řekl. „Udělal jsem tam plot, abych ho mohl pustit. Hezky se tam proběhl, denně jsem ho krmil. Nevím, o co jim jde,“ kroutil hlavou.

Balonek si tepla a dosud nepoznaného pohodlí, které má v útulku, náležitě užívá | Jana Ulrichová

Zpět ho nechce

Psa už majitel podle svých slov zpět nechce. Tvrdil, že není ani jeho, zůstal mu prý po zemřelém synovi. „Co s ním je teď, nevím. Nevím ani, kde je. Když si ho někdo bude chtít vzít, ať si ho vezme,“ prohlásil s tím, že už uvažoval i o tom, že ho nechá utratit, což ale veterinář zamítl.

Majitel Oldřich M. si nepřipouští, že by se o psa špatně staral | Kateřina Lang

Domov na dožití

Balónek teď bude hledat domov na dožití, kde bude mít klid, teplo a lidskou pozornost. „Půjde do doživotní dočasné péče. Útulek mu bude doživotně hradit náklady na léky a veterinární péči,“ řekla Barbora Benešová.

Balonek se tepla a dosud nepoznaného pohodlí, které má v útulku, náležitě užívá | Jana Ulrichová

Bude se zpovídat

Případ tím ale nekončí, zabývat se jím bude teplický magistrát, na který veterináři podali podnět k projednání přestupku, a také policisté, neboť europoslanec Jiří Pospíšil podal se svým týmem na majitele psa trestní oznámení pro týrání.