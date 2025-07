ONLINE: V Česku hrozí povodně! Nejvíce naprší v Beskydech a Jeseníkách, ohroženy jsou tři kraje

Zlínský kraj upozorňuje organizátory táborů a dalších letních aktivit na Vsetínsku na očekávaný vydatný déšť a možný vzestup hladin řek a potoků. Právě okolí Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku by měly dnes a ve středu podle meteorologů zasáhnout extrémní srážky. Povodňové komise kraje i dotčených obcí s rozšířenou působností (ORP) jsou v pohotovosti, řekl dnes ČTK hejtman Radim Holiš (ANO). Na dotčeném území je podle něj na táborech zhruba 700 lidí.

„Ráno proběhla kontrola dosažitelnosti krajské povodňové komise. Zatím ji nesvolávám a jsme v pohotovosti. Informace je teď taková, že asi největší srážky se zatím předpokládají během noci a zítřka (středy) na území Vsetínska a Rožnovska. Tam starostové jsou informovaní. Byla provedena kontrola toků a přehrady se na to připravují,“ řekl hejtman.

Na území ORP Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm je nyní podle něj zhruba 700 lidí, kteří se účastní táborů a obdobných letních aktivit. „Přes hasičský záchranný sbor, a děláme to potom i my přes naše lidi, je kontaktujeme, aby věděli, že jsou v území, do kterého přichází předpověď s většími srážkami. Já věřím, že to území je zatím tak hladové po vodě, že část srážek se určitě vstřebá, ale uvidíme. Je to prostě počasí a raději počítejme i případně s horší variantou,“ uvedl Holiš.

V případě zhoršení situace je podle něj kraj ve spolupráci s hasiči připraven rozesílat varovné SMS. „Neprobíhají žádné venkovní evakuace. Spíše varujeme všechny, aby byli v pohotovosti. I já prosím ostatní, aby během noci a zítřka (středy), pokud se budou pohybovat ve volném terénu, měli mobil u sebe a měli ho nabitý. A v případě, že by byl problém, tak ať prostě zavolají,“ řekl hejtman.