Kotěte se ujala zkušená dočaskářka Alžběta Poláková Šmídová. „Dostala se ke mně 27. prosince poté, co byla odevzdána na jedné veterinární klinice na Chodově. Nálezce, který ji tam přinesl, ji našel špinavou, vystrašenou a ukřičenou uprostřed křoví,“ popsala.

Kotě, které zatím nemá jméno, je velmi roztomilé, svůj handicap nevnímá | Jana Ulrichová

Smutná tradice

To, že domácí mazlíček skončil na ulici, není podle ní nic neobvyklého. „Byl to stoprocentně nevhodný vánoční dárek. Je to taková každoroční klasika,“ posteskla si s tím, že toto kotě bylo zřejmě vyhozeno právě kvůli své hluchotě, která vyšla najevo až v novém prostředí.

Kočičku, která byla zřejmě nechtěným vánočním dárkem, má v dočasné péči Alžběta Poláková Šmídová | Jana Ulrichová

Hluchotu zvládá

Hluchota je podle paní Alžběty u kočky velký handicap, protože výborný sluch patří mezi její základní smysly. Štěstím v neštěstí u tohoto kotěte, kterému říkají Bílá Hluchá Malá je, že se bez sluchu už narodila. „S handicapem se tak mnohem lépe vyrovnává,“ řekla. Dodala, že člověk, který by si chtěl hluché kotě adoptovat, musí počítat s komplikacemi. Bílá Hluchá Malá si žije tak trochu ve vlastním světě. Nejde na ni zavolat, komunikovat s ní je možné jen dotykem.

Potřebuje parťáka

Kotě, které bylo ze začátku velmi vystrašené, zmatené a umňoukané, se u paní Alžběty rychle adaptovalo. Ostatní kočky, které má v dočasné péči, se o ni starají. „Kocouři ji milují, pečují o ni a doprovází ji,“ řekla s tím, že to je velmi důležité i pro její budoucí život. Kočičího parťáka k sobě bude potřebovat i v novém domově, aby ji provázel životem a ona mohla kopírovat model jeho chování.

Bílá Hluchá Malá je jako každé jiné kotě velmi zvídavá | Jana Ulrichová

Jen do bytu

Bílá Hluchá Malá je jinak naprosto zdravá. Hodí se pouze do bytu, ven s ohledem na svůj handicap chodit nebude moct. „Nedokázala by se v prostoru orientovat, navíc by se stala snadnou kořistí, takže je určená jen do domácího prostředí,“ řekla paní Alžběta. Zájemci, kteří by se chtěli kotěte ujmout, jí mohou volat na číslo 602 323 143.