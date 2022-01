Dora to neměla jednoduché ani ve službě. V areálu, který hlídala, byla zavřená v malém kotci o rozměrech zhruba 1,5 x 1,5 metru, ve kterém jen seděla, nemohla se v něm vůbec pohybovat.

Dora čeká v útulku na svůj první opravdový domov | Jana Ulrichová

Jen v kotci

Život ve stísněném prostoru ji poznamenal. „Špatně chodila, nemohla na zadní nohy, protože se jí zkrátily šlachy. Je i dost silná, protože neměla pohyb. I když byla hlídací pes, většinu času byla zavřená v kotci,“ řekla Jana Kymrová z Psího domova v Řepnici na Litoměřicku, kde se teď o Doru starají.

Dora je hravá, ráda aportuje | Jana Ulrichová

Už zase běhá

Dora v jejich péči podstoupila speciální cvičení, rehabilitace a koupele, díky kterým se znovu mohla postavit a začít běhat. Teď už se v útulku vesele probíhá s psími kamarády, prohání míčky a nosí aporty. Ke štěstí jí chybí jen dosud nepoznaná milující rodina, u které by mohla v klidu dožít.

Ke starším lidem

Dora už nemá žádné zdravotní potíže, do nového domova proto může odejít okamžitě. „Je velice, příjemná, hodná a poslušná. Doporučovala bych ji ke starším, klidnějším lidem. Hodila by se k rodinnému domu, ne do bytu, protože v něm nikdy nebyla,“ řekla provozovatelka útulku Miluše Maskulanisová. „Ráda chodí na procházky, není to ale pes, který by běhal vedle kola,“ dodala.

"Dora se ráda mazlí," ukázala spolumajitelka útulku Jana Kymrová | Jana Ulrichová

Pozná, co je domov?

Dora umí základní povely, jako je sedni a lehni. Vychází se psy, nehodí se ale k jiným fenkám a ani k malým dětem. Zájemci, kteří by jí chtěli dát domov na dožití, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.