Jurášek (asi 5) se dostal do Psího domova v Řepnici na Litoměřicku poté, co mu zemřel majitel. Celý život byl zvyklý na společnost psích kamarádů, o to hůř teď snáší samotu. V útulku doufají, že brzy najde nový domov.

Jurášek je kříženec ovčáka s menším plemenem, po kterém zdědil krátké nožky. „Byli jsme zavoláni k odchytu psí smečky, která zůstala po zemřelém pánovi. Jurášek byl její součástí,“ řekla zástupkyně útulku Jana Kymrová s tím, že všichni Juráškovi bývalí parťáci už mají nové rodiny, jen Jurášek stále zůstává, protože zatím nikomu nepadl do oka.

Jana Kymrová s Juráškem | Jana Ulrichová

Vše dožene

Jurášek je trochu svérázný, což je dáno zřejmě tím, v čem žil. „Neumí zatím chodit na vodítku, občas se brání komunikaci, trochu se bojí, vše je ale připraven dohnat,“ řekla Jana Kymrová.

Jurášek je kříženec ovčáka s malým plemenem, po kterém zdědil krátké nožky | Jana Ulrichová

Uvítá zahradu

Jurášek je podle ní čistotný, s venčiteli, kteří si s ním hrají a mazlí se s ním, dobře vychází. Snese se s fenkami, nemá ale rád ostatní zvířata. „Jinak je to báječný veselý pejsek, který by se hodil v podstatě pro každého. Může být v bytě, ideální by ale pro něj byl domek se zahradou, kde by měl dostatek prostoru,“ řekla.

Nezvládá schody

Jurášek nepotřebuje příliš pohybu, nehodí se proto pro velké sportovce, běh u kola nebo dlouhé túry nezvládne. Problém mu, s ohledem na jeho krátké nožky a váhu kolem 20 kilogramů, dělají i schody. „Jinak je ale naprosto zdravý, do adopce může odejít okamžitě,“ dodala Jana Kymrová.

Jurášek je milý pes, i když trochu svérázný | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Juráška ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.