Případ stovky retrívrů, které Milena Růžičková držela na dvoře u domu v Odrovicích na Brněnsku, stále není uzavřen. Úřady ani po půl roce nerozhodly, co se psy bude. Kauzu protahují opakované kontroly a námitky podávané chovatelkou. Veterináři nově navrhují snížit počet chovaných psů.

Na případ obří množírny v Odrovicích upozornili loni v létě členové Unie práv zvířat. Blesk tlapky situaci zdokumentovaly a podaly podnět Krajské veterinární správě, jejíž inspektoři pak chov zkontrolovali.

Reportérky na dvorku v Odrovicích napočítaly na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Třetina vyhublá

Milena Růžičková měla ale čas se na kontrolu připravit, uklidila dvorek a psy rozdělila tak, že část jich přestěhovala do nedalekých Žabčic. Pořádně je vykrmit ale nestihla. Veterináři zjistili, že zhruba třetina jich je vyhublá, a to tak, že úředníkům navrhli je odebrat.

Někteří psi jsou vyhublí | Jana Ulrichová

Další kontroly

Množitelka ale proti tomu podala námitku. Tvrdila, že psy má už v dobré kondici a že jim zlepšila podmínky. Židlochovičtí úředníci, kteří měli rozhodnout o odběru 24 psů ze Žabčic, si proto vyžádali další kontrolu. Nechtěli prý rozhodovat od stolu o psech, které neviděli.

Úřady čekají

Případ se tím ale začal protahovat. „Doteď jsme i přes urgence žádné vyjádření Krajské veterinární správy nedostali, máme jen neoficiální informaci o tom, že se stav psů zlepšil,“ řekl starosta Židlochovic Jan Vitula. A stejně jsou na tom i v nedalekých Pohořelicích, kde by měli rozhodovat o osudu psů z Odrovic. „Krajská veterinární správa ve věci stále vede šetření,“ potvrdil starosta Miroslav Novák.

Blesk tlapky získaly z anonymního zdroje záběry z výšky, kde jsou vidět psi na dvorku v Žabčicích | čtenář

Špatné podmínky trvají

Veterináři při opakované kontrole, která se konala v říjnu, zjistili, že majitelka stihla zvířata skutečně vykrmit. „Zlepšil se jejich výživový stav, nevhodné podmínky chovu ale trvají dál,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že chovatelka během listopadu opět podala námitku, která jí ale byla zamítnuta.

Takhle vypadá dvorek v Žabčicích, když množitelka nečeká žádnou kontrolu. Je doslova posetý výkaly | čtenář

Sníží počet psů?

Nyní připravují veterináři nový návrh na opatření spočívající v omezení počtu chovaných psů, který je podle nich neudržitelně vysoký. Podle mluvčího by mělo jít o razantní snížení, konkrétní číslo ale neuvedl. Zda k tomu skutečně dojde, bude záležet na úřednících, kteří vydají konečné rozhodnutí. Podle starosty Pohořelic by to mělo být v řádu dnů.