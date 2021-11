Puči, který teď tráví dny v rodinném domku na Plzeňsku u dočaskářky spolku Pes nejvěrnější přítel Anety Mikuškové, je velmi milý a hodný. U své dočasné paničky je velmi šťastný. Zafixoval se na ni natolik, že se od ní nehne ani na krok.

Puči je učenlivý, díky dočaskářce zvládl rychle všechny základní povely | Kateřina Lang

Nechce být sám

Když zůstane sám, vyje a kňučí. „Samotu zvládá špatně, a to jak uvnitř domu, tak i venku. Trpí velkou separační úzkostí,“ popsala dočaskářka s tím, že už tři měsíce pracují na jejím odstranění. „Když ráno odvážím děti do školky, neloučím se s ním. Po patnácti, dvaceti minutách, když se vrátím, mohutně mě vítá, skáče, štěká a klepe se, má třes. Na tom je ještě nutné s ním pracovat,“ dodala.

Puči je krásný kříženec zlatého retrívra | Kateřina Lang

Chytrý a učenlivý

Jinak je Puči dokonalý parťák. Je chytrý a učenlivý, výcvik ho vyloženě baví. Díky tomu u své dočasné paničky zvládl během chvíle základní povely. „Umí sedni, lehni, dej pac. Poslechne na přivolání a umí se i otočit dokola,“ popsala paní Aneta.

Miluje děti

I když Puči zřejmě nikdy nežil v rodině, miluje děti, od kterých si nechá všechno líbit. Dětské hry okamžitě pochopí a ochotně se do nich zapojuje. „Když mu můj šestiletý syn přinese plyšáka, hned se s ním o něj začne přetahovat. Dceři, které je 18 měsíců, je zase chůvou. Chodí za ním, mazlí se s ním, leží na něm, tahá ho za chlupy, a on to všechno snáší. Má s nimi obrovskou trpělivost,“ popsala dočaskářka.

Puči není náročný na vycházky, chůzi na vodítku zvládá | Kateřina Lang

Potřebuje kontakt

Pučimu chybí už jen jediné, trvalý domov. Nejvíce by se hodil do rodinného domu se zahradou s přístupem dovnitř. „Doporučila bych ho k někomu, kdo ví, že na něj bude mít stoprocentně čas a nebude trávit osm až dvanáct hodin v práci. Zvládne být sám, je to ale pro něj hodně psychicky náročné. Je hodně společenský, chce pozornost jen pro sebe,“ vysvětlila paní Aneta.

Volejte dočaskářku

Puči má hygienické návyky, je vykastrovaný a nemá žádné zdravotní problémy, občas je jen třeba kapat mu do očí. S ostatními zvířaty se snáší, nevadí mu ani slepice. Jediným, koho prohání, jsou kočky a nemá rád ani jiné psy. Zájemci, kteří by chtěli dát Pučimu lásku a trvalý domov, mohou kontaktovat dočaskářku na telefonním čísle 603 792 187.