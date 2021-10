Dingo (asi 2) je kříženec bull plemene, který byl nalezen, když se potuloval v lesích na Lounsku. Skončil v útulku v Jimlíně, kde mu už dvakrát našli nový domov, ani jednou to ale nevyšlo. Je to přitom zdravý aktivní pes, který, když najde správného pána, bude skvělým společníkem.

Poprvé byl Dingo vrácen, protože rozplétal plot a utíkal. „Nepomáhal bohužel ani elektrický ohradník,“ řekla ošetřovatelka Iveta Danišová s tím, že při druhé adopci si zase nesedl se starším německým ovčákem, kterého rodina měla. „Dingo projevoval velkou dominanci, proto ho vrátili,“ řekla paní Iveta s nadějí, že do třetice bude mít Dingo více štěstí a nový domov konečně najde.

Dingo je mladý, zdravý a k lidem velmi přátelský pes | Jana Ulrichová

Mladý a aktivní

Dingo je mladý, zdravý, kastrovaný pes, který by neměl trávit nejlepší roky svého života v útulkovém kotci. „Je to velmi aktivní, temperamentní pejsek. Je hravý a milý. K lidem je přátelský, vychází i psy, preferuje ale spíše fenky,“ popsala Iveta Danišová.

Dingo je temperamentní, potřebuje hodně pohybu, baví ho i hračky | Jana Ulrichová

Potřebuje zaměstnat

Dingo je jako většina psů bull plemene velmi temperamentní, potřebuje proto k sobě aktivní lidi, kteří ho dokážou pořádně zabavit. „Byl by vhodný na bull sporty, protože potřebuje nejen utahat fyzicky, ale je třeba mu zaměstnat i hlavu,“ popsala ošetřovatelka.

Nechce být sám

Rodina, která by se chtěla Dinga ujmout, se nemusí bát o své děti, je k nim přátelský. Musí ale počítat s tím, že je to útěkář. „Utíká, když je sám. Jakmile je bez člověka, snaží se dostat někam, kde by na sebe strhl pozornost,“ řekla paní Iveta. Dodala, že Dingo se proto nehodí do bytu, kde by trpěl separační úzkostí. Potřebuje dům s dobře zabezpečenou zahradou, kde by měl své místo včetně zateplené boudy.

Dingo je mladý, zdravý a k lidem velmi přátelský pes | Jana Ulrichová

Volejte útulek

Zájemci, kteří tohle všechno mají a navíc mají i dost času a sil se Dingovi pořádně věnovat, mohou Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258. Volat je možné v době od 8 do 18 hodin a o svátcích od 9 do 15 hodin.