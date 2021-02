Starší objekt v polích pořídila ze svého zakladatelka spolku Simona Štěpánková. Ta také z velké části zaplatila i dosavadní opravy, novou střechu a okna. Členové spolku ale věří, že se azyl už brzy podaří dokončit. „Udělala se tu už spousta práce, protože jsme získali dělníka, který je tady nastálo,“ řekla zástupkyně spolku Kristina Wurstová.

Tuto starou hospodářskou budovu je třeba zbourat, na jejím místě budou kotce pro velké psy,“ ukázala Kristina Wurstová | Jana Ulrichová

Potřebují milion

Díky tomu se práce přece jen pohnuly kupředu. „Vyštukovaly se veškeré zdi, začistila se okna, která byla jen nahrubo osazená. V současné době se dělají rozvody vody, elektřina už je hotova. Pak přijdou na řadu podlahy a dveře,“ vyjmenovala s tím, že na dostavbu by potřebovali zhruba milión korun. Ten ale spolek nemá. Na účtu azylu je asi 200 000 korun, a to jen díky drobným přispívatelům.

V domě je ještě hodně práce | Jana Ulrichová

Pomáhá i Kira

Mezi těmi, kdo chtějí s dostavbou pomoci, je i Veronika Drozdová. Její fence Kiře, která byla bývalým majitelem týraná, pomohl spolek zaplatit náročnou operaci a následné rehabilitace.„Strašně moc nám pomohli, teď jim to chceme alespoň trochu oplatit,“ řekla slečna Veronika, která se rozhodla pro spolek zorganizovat aukci.

Vydražte deku

Veronika Drozdová nechala vyrobit foto deku s vtipnými fotkami Kiry, a tu nyní draží na facebooku. Zapojit se může každý, aukce běží do 21. února, a to zde: https://www.facebook.com/groups/2488122617930166/permalink/3690075434401539/. Veškerý výtěžek z ní poputuje právě na výstavbu azylu ve Všetatech.

Spolek fence Kiře pomohl financovat náročnou operaci, teď mu to chce její majitelka oplatit | Veronika Drozdová

Pomůže každá koruna

Spolek toho má ještě hodně před sebou. „Čeká nás velká investice, a to instalace topení. Nebude to levné, jen v přízemí je tady čtrnáct místností. Na to, abychom mohli fungovat, potřebujeme ještě spoustu financí,“ řekla Kristina Wurstová. Stavbu azylu může podpořit každý, a to buď příspěvkem na transparentní účet, nebo formou DMS. Podrobnosti najdou zájemci na webu spolku nebo na jeho facebooku.