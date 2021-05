Omar (asi 4) je krásný kříženec středoasijského pasteveckého psa. Je to obr, kterého ale jen tak někdo nezvládne. V útulku v Jimlíně na Lounsku se o něj starají už téměř dva roky. Správného majitele, který by to s ním uměl a dokázal by mu být autoritou, pro něj ale zatím nenašli.