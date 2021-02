Dior se dostal do útulku přímo od původních majitelů. „Jeden z hlavních důvodů, proč se ho zbavili, bylo to, že si nesedl s novou přítelkyní pána a s jejím pejskem,“ řekla vedoucí útulku Natálie Jägrová. „Údajně i doma demoloval, což se ale u nás zatím neprojevuje,“ dodala.

Dior je krásný kříženec kokršpaněla | Jana Ulrichová

Je majetnický

Dior je krásný pes, má ale trochu komplikovanou povahu. „Je to kříženec kokršpaněla, povahu má ale vyloženě kokří. Bohužel i se všemi negativy, které kokršpanělové, většinou ti bez průkazu původu, mívají,“ řekla vedoucí s tím, že má majetnické sklony, hlídá si své věci, a proto se nehodí pro každého, zvlášť ne k malým dětem.

Dior miluje pohyb, podle vedoucí útulku je to hotové torpédo | Jana Ulrichová

Jako torpédo

Jinak je Dior naprosto zdravý, je v dobré kondici, jediné, co mu chybí, je milující rodina. „Je to velmi akční pes, je neúnavný, hotové torpédo, proto by se hodil k aktivnějším lidem, kteří by mu dopřáli dostatek pohybu,“ řekla Natálie Jägrová.

Může kousnout

Dior žije v útulku Naděje pro čtyři packy už tři měsíce. I když je to velmi pohledné zvíře, najít pro něj správnou rodinu není snadné. „Zatím se nám vhodní zájemci neozvali. Myslím si, že to není vyloženě problémový pejsek, člověk ale musí vzít v potaz, že jsou situace, ve kterých by se dovedl ohnat a kousnout,“ řekla vedoucí.

Dior má majetnické sklony, i když na to nevypadá, mohl by i kousnout | Jana Ulrichová

Dostane šanci?

Dior může jít do adopce okamžitě, je očkovaný, odčervený, čipovaný a kastrovaný. Zájemci o něj mohou volat na číslo 608 277 306 nebo psát na e-mail Nadejeproctyripacky@seznam.cz.