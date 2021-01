Rony zřejmě nikdy nezažil žádnou lásku a péči, přesto na lidi nezanevřel. Má je rád, je kontaktní a chce být v jejich společnosti. „Pobyt v kotci, ze kterého se dostane ven jen třikrát za den, nesnáší a nesvědčí mu to v něm. Ničí ho, ničí dveře, chce být prostě s námi,“ řekla Barbora Benešová ze spolku Anidef, kde Rony už od loňského října pobývá.

Rony není žádný pecivál, umí dovádět a hrát si jako štěně | Jana Ulrichová

Šťastný u lidí

Rony by se podle ní hodil do domu se zahradou, mohl by být ale i v bytě, důležitý je pro něj hlavně kontakt s člověkem. „Není to pes, kterého vyhodíte na zahradu, a on tam bude šťastný, “ řekla s tím, že domov, který pro něj hledají, je takový, kde si ho vezmou jako společníka na gauč k televizi.

Podle dobrovolnic, které o něj pečují, by si Rony nový domov zasloužil | Jana Ulrichová

Zvládne i výlety

Rony ale není žádný pecivál. Miluje pohyb, zvládl by i delší procházky a výlety. Může odejít i do rodiny s většími dětmi, má ale problém s malými psy a s kočkami, s těmi se neshodne. „S velkými psy se ale bez problémů snese. Máme to vyzkoušené,“ dodala Bára Benešová.

Alespoň dočasná péče

Zdravotně je na tom Rony dobře, veterinární prohlídka u něj žádné potíže neodhalila. Problém má pouze s váhou, která jde ruku v ruce s jeho psychikou. Protože se v kotci trápí, hubne. Proto by jak v Anidefu, tak ve spolku Pes nejvěrnější přítel byli rádi, kdyby rychle našel nový domov nebo alespoň dočasnou péči.

Rony miluje pohyb, procházky si velmi užívá | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by mu jedno z toho mohli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Pes nejvěrnější přítel, a to buď telefonicky na čísle 775203832, nebo mohou psát na e-mail pesnejvernejsipritel@seznam.cz.