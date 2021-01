Na podezřelý chov upozornil veterináře spolek Anidef, který v Žimu na Teplicku provozuje úspěšný útulek. Jeho členové získali z místa fotografie a video, kde je mimo jiné vidět i štěně spící na balkoně mezi výkaly. „Byly natolik znepokojivé, že jsme je okamžitě předali Krajské veterinární správě Ústeckého kraje,“ uvedly členky spolku.

V takovýchto podmínkách strážnice psy chová | Anidef

Zavřeni ve výkalech

Podle svědků, s nimiž mluvily, jsou psi u této majitelky drženi v kotci bez jakéhokoli venčení, což potvrzovaly další fotografie s velkým množstvím výkalů uvnitř kotců.

Prodej bez živnosti

Při pátrání po majitelce psů narazili členové spolku na její inzerát, kde nabízela prodej štěněte křížence husky, bez průkazu původu, za 10 000 korun. A to přesto, že jí podle veřejně dostupných údajů živnost na chov zvířat zanikla už v roce 2017.

Štěně jako důkaz

Jedna z dobrovolnic spolku se rozhodla štěně odkoupit, a to pouze proto, aby spolek získal další důkazy k dalšímu šetření. „Jinak nic takového nedoporučujeme, protože koupí štěňat z nevhodných podmínek v konečném důsledku množitele jen podpoříte,“ zdůraznili.

Plné parazitů

Štěně koupili za vlastní peníze, nikoli z účtu spolku. Prodej se odehrál na chodbě před bytem, štěně bylo cítit výkaly a močí. Bylo nutné ho odčervit, protože bylo plné vnitřních parazitů.

Porušila zákon

Krajská veterinární správa udělala u chovatelky dvě kontroly, napřed neohlášenou a následně ohlášenou. „Provedenými kontrolami bylo prokázáno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl ve zprávě, kterou mají Blesk tlapky k dispozici, ředitel Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem Petr Pilous s tím, že byl podán podnět k projednání přestupku.

Nás se to netýká

Vedení ústecké městské policie, kde Iveta V. pracuje, to ale neznepokojuje. „O tom, že chová psy, nic nevíme, žádné oznámení jsme nedostali,“ řekl zástupce ředitele Jan Novotný. Dodal, že pokud byl podán podnět k projednání přestupku, je to věc Litoměřic, kde strážnice žije. „Pokud na ni nebude podáno trestní oznámení, tak se nás to netýká,“ dodal.

Hledají další kupce

V Anidefu ale nechtějí, aby případ skončil pouze pokutou. Proto teď hledají svědky, kteří si v uplynulých letech koupili štěně sibiřského husky v Litoměřicích od Ivety V. „Pokud tuto ženu znáte a máte informace o jejím chovu, prosím, obraťte se na nás. Nehodláme po množitelích jen ‚uklízet‘, zachraňovat a léčit psí těla i duše. Je pro nás stejně důležité jejich činnost rozkrývat a zabránit jim v dalším množení zvířat ve špatných podmínkách jen pro vlastní obohacení,“ apelují členové spolku.