Ocenění by si zasloužili všichni, už jen za práci, kterou si se snímky dali. Výběr byl těžký i proto, že řada soutěžících k popisku připojila i příběh svého často zachráněného nebo adoptovaného čtyřnohého parťáka. Na vítězi se ale nakonec tým tvořený editorku a reportérkami Blesk tlapek shodl jednohlasně. Stal se jím Romeo, 9měsíční ježek bělobřichý zkoumající Andělské zvonění, jehož fotku poslala do soutěže Miroslava Kočí.

Romeo, ježek bělobřichý od Miroslavy Kočí | čtenáři

Dáma v letech

Druhé místo získala fenka Bubu, o které její panička Petra Lil Horová napsala: „Je to už dáma v letech. Je jí totiž už 12 let, ale i tak si ráda užije nějakou tu legraci. Nechá se převléci do kostýmu nebo nasadit si slušivou čelenku či klobouček. Hlavně aby byla psina, a ještě vše zvládne s grácií a elegancí. Umí spoustu triků a za správný pamlsek strčí své mladší "spolubydlící" se svými dovednostmi hravě do kapsy.“

Fenka Bubu od Petry Lil Horové | čtenáři

Majlík na saních

Třetí místo získal 8letý králík plemene rex beránek Miley, zvaný Majlík, který s nadhledem zapózoval na sáňkách. Jeho fotku poslala Daniela Janeba.

Všichni tři získávají poukazy v hodnotě 500 korun do Mall.cz, kde právě začínají velké povánoční výprodeje.

Králík plemene rex beránek Miley, zvaný Majlík od Daniely Janeba | čtenáři

Trička pro další

Ocenit alespoň maličkostí v podobě trička jsme se rozhodli ještě další tři snímky, a to 9měsíční hladkosrsté morče Denise Mariany Freyové, fenky rasy jack russell teriér Báru (10) a Niky (9) Andy Rychtářové a kočku Megí (2,5) Tomáše Zeleného.

38 retrívrů trpělo o hladu a ve špíně. Teď se na ně usmálo štěstí, Vánoce stráví u nových páníčků

Fotky na sítích

Soutěž běžela na sociálních sítích Blesk tlapek, kde je stále možné si všechny zaslané fotky prohlédnout. V galerii na blesk.cz/tlapky jsou pak k vidění nejen vítězné snímky, ale i fotky, které se reportérkám Blesk tlapek líbily nejvíce. Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme.