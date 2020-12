Na majitele, který tím, že měl psa v zimě neustále venku, porušoval zákon na ochranu zvířat proti týrání, upozornili sousedé i reportérky Blesk tlapek veterináře. Inspektorka čínského studenta opakovaně navštívila a vysvětlila mu, že psa musí brát na zimu dovnitř, nebo mu musí na balkon pořídit kvalitní boudu.

Pes byl na balkoně ještě i toto pondělí | Blesk:Tonda Tran

Sousedé hlídkují

Mladík si ale z veterinárních kontrol až dosud nic nedělal. Tvrdil, že psa v noci venčí a pokud je doma, bere si ho dovnitř. To ale sousedé, kteří hlídkují, psa nestále sledují a jeho život na balkoně dokumentují, opakovaně vyvraceli. I Blesk tlapky mladíka zastihly doma, psa měl přitom na balkoně. „Spí v domě,“ prohlašoval přitom. Na dotaz reportérky, v kolik hodin ho bere dovnitř, odpověděl: „Když já jsem doma.“

Majitel tvrdí, že když je doma, bere psa do bytu. Když ho ale reportérky navštívily, byl doma a pes na balkoně | Katřina Lang

Bouda musí být

Inspektoři veterinární správy proto dál na mladíka tlačí, aby psovi podmínky života zlepšil. A dali mu už nůž na krk. „Kolegové mu vysvětlili, že pokud chová psa venku, musí mu zajistit nějakou ochranu, musí mít boudu a nemůže tam být delší dobu, například celou noc,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Hrozí pokuta

Mladík by měl důstojné podmínky psovi vytvořit nejpozději do příštího týdne, kdy proběhne další kontrola. Pokud psa vrátí na balkon a nezajistí mu přitom boudu, poruší tím zákon na ochranu zvířat proti týrání, za což by mu pak hrozila pokuta až do výše 50 000 korun. Odebrat mu ho veterináři nemohou, i když po tom sousedé i psí záchranáři volají. Chybí k tomu zákonný důvod.

Pes na balkoně nemá pelíšek, deku ani přístřešek. Jeho jedinou zábavou je sledovat, co se děje na balkonech okolních domů | Jana Ulrichová

Nepostižitelné venčení

To že mladík psa zřejmě vůbec nevenčí, je zatím podle platného zákona nepostihnutelné. Délka venčení ani jeho četnost není stanovena. „Ať zatlačí na vládu, ať přijmou zákon, že se pes musí venčit po čtyřech hodinách. Pak to po těch lidech budeme vyžadovat. Jsou případy, kdy lidi chodí do práce, a pes není venčený deset hodin. Nelíbí se mi to, nemůžu s tím ale udělat vůbec nic,“ poukázala na nedokonalost stávajícího zákona veterinární inspektorka Slávka Musilová.

Pes byl na balkoně ještě i toto pondělí | Blesk:Tonda Tran

Strádá i psychicky

Trestat majitele nejde bohužel ani za to, že psa odsoudil k osamělému životu na malém prostoru bez kontaktu s lidmi a dalšími zvířaty, čímž strádá i psychicky. „Border kolie je společenské plemeno, které potřebuje kontakt s majitelem. Mladý pes chce pracovat a sportovat, v případě, že má nedostatek pohybu a tráví celé dny sám, je velmi frustrovaný. Může být klidně dobře živený, bez přítomnosti pána ale psychicky velmi strádá,“ potvrdila Dita Pullmannová, zakladatelka záchranné spolku Dočasky De De.