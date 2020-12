Do soutěže, kterou Blesk tlapky odstartovaly o druhé adventní neděli, a která potrvá až do konce roku, tedy do 31. prosince, přichází nejčastěji fotky psů a koček. Dorazily už ale i vtipné snímky andělské kozy, morčat, králíka na sáních i chameleona usazeného na vánočním stromku. Milé jsou fotky z radovánek ve sněhu, z nichž je vidět, jak si to naši čtyřnozí parťáci venku užívají.

Senior rex beránek z Olomouce, osmiletý Miley zvaný Majlík od Daniela Janeby | čtenáři

Jednoduchá pravidla

Pokud se chcete do soutěže také zapojit, máte ještě spoustu času. Pravidla jsou jednoduchá, vyberte podle vašeho názoru nejpovedenější fotku, pouze jednu, a pošlete ji na e-mailovou adresu tlapky@cncenter.cz, do předmětu napište heslo Vánoční soutěž. Připojte stručný popisek, kde by mělo být minimálně jméno zvířete, rasa a jeho věk, nezapomeňte uvést i kontakt na vás.

Fyzioterapeutka psů: Péči ocení čtyřnozí senioři i aktivní sportovci. Proč je jáma odměnou?

Pište jen na e-mail

Neposílejte fotky prostřednictvím sociálních sítí, pište pouze na uvedený e-mail, protože snímky potřebujeme soustředit na jednom místě tak, abychom na nikoho nezapomněli. Stejné je to s vkládáním fotek do komentářů. Je to sice možné, ale ani tyto snímky nebudou do soutěže zařazeny.

Kotě Cipísek od Dagmar Štěrbové | čtenáři

Poukazy a trička

Všechny fotky, které splňují podmínky soutěže, průběžně zveřejňujeme na našich sociálních sítích, tedy na facebooku a instagramu. Vítěze vybere tým Blesk tlapek, jejich autoři se mohou těšit na poukazy do e-shopu Mall.cz. a tričko s logem Blesk tlapek.