Park hrůzy v Táboře: Úřadují tu bezdomovci, feťáci a dětské gangy, nedaleko zemřel školák
Místo, kterému je lepší se vyhnout, tak vidí lidé Husův park u nádraží v jihočeském Táboře. Oblíbili si to tu bezdomovci, v poslední době dokonce začali chodce napadat dětské gangy. Lokalita je i oblíbeným cílem drogově závislých.
Lavičky v parku okupují skupinky bezdomovců. Mnozí z nich holdují alkoholu, někteří sáhnou i po něčem silnějším - drogách. Nepořádek, který kolem sebe dělají, musí likvidovat zaměstnanci technických služeb města.
Dětské gangy
Postrachem se ale začínají stávat skupinky dětí. S vědomím, že jsou v přesile, si troufnou i na dospělého. „Způsobují problémy a drobné krádeže, které nejsou v našem trestním řádu postižitelné,“ popsal pro CNN Prima NEWS jeden z obyvatelů Tábora.
Výjimkou nejsou ani opilí či zdrogovaní teenageři. „Vidím tady povalující se patnáctileté děti nejen pod vlivem alkoholu, ale i drog. Kolikrát mě zaráží, že ti rodiče se nezajímají, kde je dítě v jedenáct v noci,“ dodala jedna z místních.
Strážníci: Moc možností nemáme...
Park hlídá městský kamerový systém, z něj si ale rozjívené děti nic nedělají. Lidé popisují, že školáci drze okrádají kolemjdoucí a jsou při tom dost agresívní. „Absence městské policie je tady značná,“ dodal další obyvatel Tábora s tím, že přísnější přístup městské policie by mnohým incidentům mohl zabránit.
Jenže strážníci oponují, že příliš možností nemají. A to i v případech, když se partičky bezdomovců upraví alkoholem, který je v parku na denním pořádku. „Když tam ten člověk jen sedí a nic nedělá, my nemáme možnost proti němu zakročit,“ uvedl mluvčí městské policie Pavel Šimek.
Zastřelený školák
Místo poznamenala i tragédie, která se odehrála před čtvrt rokem nedaleko parku. Školák Adam (†9) tady zemřel po zásahu střelou z perkusní pistole. Tu zřejmě našla v odstaveném autě skupinka dětí.
Při následném zkoušení, co zbraň dokáže, utrpěl chlapec smrtelné zranění. Neštěstí připomíná pomníček a zapálené svíčky. Po tragédii se problémová lokalita na čas zklidnila.
Dejte policii větší pravomoce nebo dojde to tak daleko že se budeme bát vyjít z domu Policie musí více se pohybovat( pěšky) a né vozit se v autech