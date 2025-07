Zpět

Na noc plnou sexu se těšil muž (35) v Brně. Přijel proto za svou milou (30) do bytu na západě města. Pro zpestření radovánek přibral ještě přítele. Než se však divoká akce stačila rozjet, narušil ji ženin syn, který se s dětskou nevinností přišel podívat, co se to ve vedlejší místnosti děje. Dostal za to výprask!