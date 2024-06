Nevhodné místo si pro intimní chvíle vybral roztoužený pár v Brně. Muž (43) se ženou (55) se totiž uchýlili do parku pod Mahenovým divadlem, kde si vášnivě opláceli náruživé dotyky. Hrátky však neunikly očím chodců a jeden z nich jim dovádění překazil.

Svědek na lince 156 strážníkům zdvořile a věcně popsal, co vidí. Muž prý ženu na trávníku začal svlékat a očividně neměl v úmyslu zůstat jen u toho. „Volající měl ale dojem, že žena je podivně odevzdaná a pravděpodobně i opilá, a nebyl přesvědčený o tom, že s praktikami skutečně souhlasí,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Na místo proto přispěchala nejbližší hlídka. Na roztoužené ženě bylo znát, že ji vyrušení nepotěšilo. Strážníky ujistila, že ví naprosto přesně, co dělá. „Jasné to bylo i jim, protože už měla džíny stažené do půli stehen,“ dodal Ghanem.

Na doporučení, aby si pro své hrátky našli jiné místo, dvojice odešla. Jenže už za půl hodiny přijali na lince 156 další telefonát ze stejného parku. Informace o silně opilé ženě s částečně svlečenými kalhotami, která se sotva držela na nohou, vyvolala podezření, že si někdo z vykázaných účastníků hrátek nedal říci.

„Byla to opět stejná žena, která strážníkům nadýchala 3,5 promile alkoholu. Nechali ji proto převézt na záchytnou stanici,“ uzavřel kuriózní případ mluvčí.

