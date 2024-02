Panna

Nezatracujte partnera kvůli tomu, že má na některé věci jiný názor než-li vy. To byste nebyli tolerantní a on by vám to jistě brzy oplatil. Zamyslete se nad vším, po čem toužíte. Mějte však na paměti, že se může něco zkomplikovat, proto nespěchejte.