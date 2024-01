Nehoda dodávky a kamionu na 208. kilometru dálnice D1 u Brna směrem na Prahu si vyžádala tři mrtvé cizince z dodávky. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška jela dodávka v levém pruhu a plynule přejela do pravého, kde narazila zezadu do kamionu, který jel pomalu v koloně. Nehoda se stala před 19:00, dálnice byla znovu průjezdná až před druhou hodinou v noci.

Záchranáři také odvezli z místa nehody jednoho zraněného do Brna do nemocnice, aby vyloučili těžší zranění, řekla ČTK mluvčí Michaela Bothová. Podle informací policie by mělo jít o řidiče kamionu.

Řidiči mohou místo nehody objet po souběžné silnici druhé třídy. Musejí sjet z dálnice na 210. kilometru u Holubic a vrátit se je možné na Rohlence nebo na exitu 201 Brno-Slatina.

Tragická nehoda dnes uzavřela dálnici také na Vysočině. U Velké Bíteše auta nemohla projet od středečních zhruba 15:00. Na 162. kilometru D1 se tam při dojíždění do kolony srazila tři nákladní auta. Zemřel řidič jednoho z kamionů, který nedobrzdil a narazil do kamionu před ním.

Dálnice byla po nehodě neprůjezdná přibližně tři hodiny, pak auta jezdila jedním jízdním pruhem, následně se ale D1 opakovaně uzavírala kvůli vyprošťování vozidel. Natrvalo se jeden pruh dálnice otevřel před půlnocí, do plného provozu se vrátila kolem 04:00.