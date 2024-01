V Dolní Lutyni se srazil vlak s kamionem: Strojvedoucí nepřežil! 20 zraněných cestujících

Při středeční ranní srážce vlaku a nákladního vozidla u Dolní Lutyně na Karvinsku zemřel strojvedoucí. Ve vlaku bylo zraněno 20 cestujících. Dalších 40 evakuovaných vyvázlo bez zranění a pět lidí opustilo vlak ještě před příjezdem záchranářů. Nehoda se stala na zabezpečeném přejezdu. Obnova provozu po jedné koleji bude nejdříve v sobotu, na druhé až do 14 dnů.

Ke střetu došlo na přejezdu Bezdinek u Dolní Lutyně na Karvinsku. Srazil se vlak IC546 Ostravan s kamionem.

„V ranních hodinách došlo mimo obec Dolní Lutyně na železničním přejezdu ke střetu osobního vlaku s nákladním vozidlem. Máme předběžné informace o desítkách zraněných. Na místě zasahují všechny složky IZS," uvedla hned po nehodě na síti X policie.

Vjel na koleje a uvázl

Podle dosavadního vyšetřování nákladní vozidlo před srážkou zřejmě vjelo na přejezd a tam uvízlo, poté spadly závory. Kamion vezl vrtnou soupravu, kterou náraz odhodil vedle kolejí. Šofér náklaďáku neutrpěl zranění.



„Jel jsem na kole od kamaráda, najednou obrovská rána a záblesk. Normálně se rozsvítilo. Nelžu vám, první co mě napadlo, bylo, že na nás Rusové poslali raketu. Pak jsem si uvědomil, že nejel vlak, co tudy jezdívá 5:40, tak mi došlo, že se něco stalo. Ten výboj, to byla stržená trolej," řekl Blesk.cz Antonín (61).

„Bydlím tady od přejezdu pár desítek metrů. Vzbudila mě rána, otřásla celým barákem. Za pár minut už se to tu začalo sjíždět, hasiči, helikoptéra, policie. Pak jsem viděl, jak řidiče odvádějí v poutech,“ dodal další ze svědků Roman (54).

Nadměrný náklad

Kamion řídil Čech. „Souprava byla určena na převoz nadměrných nákladů. Jednalo se o důlní zařízení. Pravděpodobně o vrtnou soupravu. Ta po nárazu vlaku skončila několik desítek metrů od místa nehody,“ řekl policjení ředitel Tomáš Kužel.

Pravděpodobně šlo o nadměrný náklad. „Momentálně nevíme, zda měl povolení. Všechno zjišťujeme. Budou se stahovat data z vozidla,“ sdělil šéf moravskoslezské dopravní policie Petr Štencl.

„Na místě události týmy ošetřovaly celkem 20 pacientů ve věkovém rozpětí 17 až 65 let. Utrpěli vesměs lehčí a středně těžká poranění, a to hrudníků, hlav, končetin a páteře. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče bylo postupně 18 lidí transportováno do okolních nemocnic,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Zemřel strojvedoucí

„Hasiči na místo dodají evakuační autobus, do kterého se vodí cestující k ošetření a dále jsou pak předávaní záchranné službě. Jednotka drážních hasičů provádí stabilizaci prvního vozu za lokomotivou a pomáhá s transportem zraněných do vrtulníku," popsal mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Podle Českých drah nehodu nepřežil jejich strojvedoucí. „Ve středu ráno na trati Ostrava - Žilina, v úseku Bohumín - Dětmarovice, došlo ke střetu vlaku IC 546 s nákladním autem. Nehodu nepřežil náš kolega strojvedoucí," uvedly České dráhy.

Oprava je na dlouho

Ke srážce rychlíku s kamionem došlo podle Drážní inspekce na zabezpečeném přejezdu se světelnou signalizací a závorami. Jedná se o přejezd z Dolní Lutyně směrem k polským hranicím.

Po srážce vykolejila lokomotiva, minimálně jeden vagón je nakloněn a hasiči jej museli stabilizovat. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Havířov, vyhnou se Bohumínu a Karviné. Mezi Bohumínem a Karvinou je zavedena náhradní autobusová doprava.

Provoz na železničním koridoru mezi Bohumínem a Karvinou, kudy jezdí i vlaky na Slovensko, se obnoví po jedné koleji až v sobotu. Zprovoznění druhé koleje doonce až za 10 či 14 dnů! Škoda po nehodě byla předběžně vyčíslena na 37 milionů korun.



