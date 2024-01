Psisko si nemohlo na úprk vybrat horší dobu. Mráz ochromil i Karvinsko, které hafan obrážel. Byl viděn v Chotěbuzi, Karviné-Loukách, Albrechticích, Havířově a „zakotvil“ v Horní Suché. Tady se dostal do problémů na rušné Stonavské ulici, odkud ho ze silnice odháněl řidič kamionu.

„Může být, bobek, odkudkoliv,“ mínila Marcela S., která vyčerpaného psa, odpočívajícího u stromu, vyfotila. Na pomoc zhruba čtyřletému kříženci se vydalo několik lidí, ale pes všechny od jakéhokoli pokusu ho odchytit odradil výhružným vrčením.

Vystrašený, ne zlý

Ve středu si konečně hafan dal říct. Štěstí měly dvě kamarádky. „Narazily jsme na něj, když šel po silnici v Horní Suché. Začaly jsme ho prokrmovat a po chvilce získaly dost důvěry na to, abychom ho připnuly na vodítko,“ popsala Petra Jedličková.

„Pes nebyl agresivní, jen vystrašený,“ dodala. „Bylo vidět, ze jde o venkovního psa, měl problém vejít do vnitřních prostor, tedy do auta,“ sdělila druhá z žen Blanka Kašíková. Pes putoval do havířovského útulku Max.

Čip neregistrován

Tady se na něj podíval veterinář, který výraznější zdravotní trable nezjistil. Vyšetření však neodhalilo, kdo je majitelem pejska. „Je opatřen mikročipem, který není evidovaný v žádném registru majitelů zvířat,“ vzkázal útulek Max.

Všichni doufají, že pes, který dostal „pracovní“ jméno Bax, nezůstane v kotci útulku dlouho. „Je to velmi milé a moc hezké zvíře. Mladé, v plné síle, takže pro útulek je ho opravdu škoda,“ uzavřela Petra Jedličková.

