Dívku (19) v Ústí obklíčila skupina divokých prasat: Vylezla kvůli nim na lampu
Nezvyklý incident se stal tento týden devatenáctileté dívce v Ústí nad Labem. Když se před půlnocí vracela domů, narazila na skupinu divokých prasat, která se na ni rozběhla. Nešťastnice ve strachu vylezla na lampu a bála se dolů. Pomohla nakonec policie.
O události informovala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. „Neobvyklý telefonát přijali včera krátce před půlnocí policisté na lince 158. Na druhém konci se ozvala vyděšená 19letá dívka, která oznámila, že sedí na lampě veřejného osvětlení v ulici Hoření a bojí se slézt dolů,“ popsala mluvčí.
Ukázalo se, že dívka narazila na skupinu divokých prasat, a když se na ni zvířata rozběhla, ve strachu vylezla na lampu. Chtěla počkat, až zvířata odejdou, ta se k tomu však neměla.
„Na místo byla ihned vyslána hlídka z oddělení hlídkové služby. Policisté dívku nalezli, uklidnili ji a vzhledem k jejímu strachu ji následně bezpečně doprovodili až domů,“ uzavřela Hyšplerová.
Nemá se vracet pozdě. Má být doma do 22.00 ! A šup do postele. Potom už je noční klid a čas na procházku prasátek 🐗 . 😉