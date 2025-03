Vědci zkoumali odpadní vody a zjišťovali… Jaké v Česku frčí drogy?

Ucítit během večerní procházky hlavním městem dým z cigarety se v poslední době stává tak trochu retro zážitkem. Podle typického odéru frčí marihuana. Jointa si už nepodává partička někde v temném koutě, kouří se kdekoliv. Aktuální data Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV) citlivost nosu jasně potvrzují a ukazují, že spotřeba drog v Česku je stále na vzestupu.

Jak zjistit, co lidé skutečně berou? V dotazníku se většina nepochlubí. Jde to však jednoduše, nahlédnutím do kanalizace. Odpadní voda nelže. Vědci každoročně jeden týden v roce odebírají vzorky ze stok velkých měst a zjišťují, jaké pozůstatky drog se v ní vyskytují. Výsledky jsou následně odeslány do Agentury Evropské unie pro drogy (EUDA), která porovnává data z celé Evropy. „Metoda poskytuje objektivní a anonymní pohled na spotřebu drog v populaci. Díky ní víme, které látky jsou nejoblíbenější a kde je jejich užívání nejrozšířenější,“ vysvětluje Věra Očenášková, vedoucí projektu VÚT.

Jak funguje?

Proč nestačí jeden odběr, a vzorky odpadních vod se tak sbírají během celého týdne? Zejména v pátek a v sobotu se žije společenským životem, v pondělí se odpočívá. Nasbíranou vodu odborníci nechají analyzovat v kapalinovém chromatografu, mašině za 15 milionů korun, která neomylně pozná, co vše proteklo kanalizací. Rozbor zabere zhruba dvě hodiny.

Kolik jich spláchneme?

Analýza odpadních vod ukazuje nejen trendy, ale i obrovské množství spotřebovaných drog. Jen v Praze se každý týden spláchne několik kilo kokainu, což odpovídá stovkám tisíc dávek. Podle adiktologa Michala Miovského jsou data velmi důležitá i pro policii: „Na základě těchto informací mohou odhalit, kde se nejvíce obchoduje s drogami a kde se mají zaměřit na prevenci.“

Kdy se může sednout za volant?

Mnoho i tzv. rekreačních uživatelů drog se domnívá, že když ji neberou přímo před usednutím za volant, nic jim nehrozí. To je však omyl! „Například marihuana může být detekována i několik týdnů po užití,“ varuje Kateřina Grohmannová z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

„Extáze a kokain se vylučují rychleji, ale i tak mohou být v moči či krvi několik dní,“ dodává. Advokát Jan Černý vysvětluje, že by si to měli uvědomit právě řidiči: „Stejně jako u alkoholu rozhoduje znalec. Pokud řekne, že droga mohla ovlivnit rozhodovací schopnosti, trest je nevyhnutelný.“

Příklad? V Krnově řidič pod vlivem marihuany způsobil nehodu. Tvrdil, že kouřil jointa dva dny předtím, test byl přesto pozitivní! Na místě přišel o řidičák. I podle policie mnoho lidí sedá za volant ve chvíli, kdy by ještě nemělo. „Potřebujeme přísnější kontroly i lepší osvětu,“ konstatovala Pavla Tušková z dopravní policie.

Drogy v milostných dopisech

Láska za mřížemi? Kdepak – tvrdý kšeft! Pražský dealer posílal vězňům „zamilované“ dopisy napuštěné drogami. Stačilo ubalit cigaretu a vězni byli mimo klidně dva dny! Za každý list si účtoval 20 tisíc, poptávka byla obrovská, a tak začal napouštět i obálky. Policie ho klepla přes prsty a při razii našla i chytrou pěstírnu marihuany řízenou umělou inteligencí. Hrozí mu 10 let natvrdo.

Kokain

O kokainu se říká, že je výsadou celebrit a vrcholových manažerů, kterým dodává energii, kuráž a výdrž. Výsledky to potvrzují, nejužívanější je v hlavním městě. „Nejde jen o párty drogu, někteří ji berou na zvýšení výkonu v práci,“ potvrdil adiktolog Michal Miovský. V lednu 2023 byl zbytek drogy nalezen i na pánské toaletě ve Sněmovně.

Praha České Budějovice Plzeň Brno Ostrava Karlovy Vary Ústi nad Labem

Marihuana

Kouření „trávy“ není v Česku novinka. „Marihuana zůstává dlouho v těle, proto její hodnoty bývají vysoké,“ vysvětluje Kateřina Grohmannová z Národního monitorovacího střediska pro drogy.

České Budějovice Plzeň Praha Brno Karlovy Vary Ostrava Ústí nad Labem

Ketamin

Ketamin stál například za smrtí hvězdy seriálu Přátelé Matthewa Perryho. Jde o anestetikum, které se používá jako lék proti depresi, úzkosti a bolesti. Jak je vidět, zneužíváno je i v Česku.

Praha Ústí nad Labem Brno Plzeň Ostrava České Budějovice Karlovy Vary – data neupřesněna

Pervitin

Ústí potvrdilo, že je „perníkovou“ metropolí. Pervitin je tam oblíben hlavně kvůli nižší ceně. Před třemi lety byl prokázán i v kanálových šachtách základních a středních škol na Chomutovsku, což jasně ukázalo, že s ním experimentují i děti mladší 15 let!

Ústí nad Labem Ostrava Plzeň České Budějovice Brno Praha Karlovy Vary

Extáze

Přezdívá se jí párty droga. Je typická víkendovým užíváním, hlavně v prostředí tanečních klubů a různých hromadných akcí.

Praha Ostrava Plzeň Brno České Budějovice Karlovy Vary Ústí nad Labem