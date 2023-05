Útoky dětského gangu v Jablonci nad Nisou: Rodiče raději vyzbrojují potomky!

Jablonec nad Nisou obchází parta dětí ve věku do patnácti let a napadá své vrstevníky. Většinou na ně zaútočí ve skupince, mnohdy i zbaběle zezadu. Dovolují si i na dospělé, své útoky si vždy natáčí. Když napadené neokradou, tak minimálně pořádně zmlátí. Situaci se rozhodl řešit otec jednoho z napadených.

„Můj syn šel zkratkou přes les z fotbalu. Šli ve skupině, ale už cestou se dozvěděl, že tam číhá tahle parta. Kuba tam jako jediný zůstal a potkal je. Byli tři a chtěli po něm batoh. Jak si ho sundával, tak ho rovnou napadli. Když zjistili, že v batohu nic není, jeden z té party Kubu udeřil tak, až upadl na zem a byl několik minut mimo,“ popsal Blesku Jiří Pešat. Syn Jakub měl rozbitý ret a několik modřin. Ze strachu se věc obával nahlásit.

Ze strachu utekli

Bohužel Jakub není jediným, koho parta výrostků napadla. „Mého syna napadávali tak často, až se z toho psychicky zhroutil. Bál se to nahlásit. Nakonec jsem se rozhodla z Jablonce odstěhovat. Syn je psychicky na dně a nechodí ani do školy. A vždycky, když jedeme kolem Jablonce, tak se rozklepe,“ popsala paní Hana.

Pešat se proto rozhodl věc řešit, napadení oznámil na policii a založil facebookovou skupinu Jablonec - město bez násilí. V té je už více než dva tisíce lidí. Mnoho rodičů v diskuzích popisuje, jak ze strachu vybavují své děti pepřovými spreji či paralyzéry. „Klukům jsem už pořídila paralyzéry,“ popsala jedna z nich.

Děti z vyloučené lokality

„Tohle nesmí nikomu projít. Chci spolupracovat s právníky a kontaktuji neziskové organizace. Jsem rozhodnutý, že celou věc dotáhnu do konce,“ dodal na závěr Pešat. Případem se zabývá i jablonecká policie, jelikož jde ale o nezletilé, nemohou k případům nic sdělit.

Podle informací Blesku by měly být agresivní děti ve věku od 12 do 15 let a pocházejí z vyloučených lokalit kolem Jablonce nad Nisou. Děti navíc napadají takové lidi, u kterých čekají, že se nebudou bránit.