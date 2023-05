Podcast: Michal ubodal těhotnou matku (†35), brášku(†3) a tuniského otčíma zastřelil!

Během chladného zimního večera 4. prosince roku 2000 dojela pražská mordparta do bytu na Praze 5 v Pechlátově ulici, kde kriminalisté našli tři osoby bez známek života. Před vstupními dveřmi do bytu ležel Michalův otčím Muhammad Murad bez známek života. Toho pachatel zastřelil.

Video Insta Crime Podcast: Celý záznam besedy z Prahy - pdc, icp, Jedlička, Marek Video se připravuje ...

Když policie vstoupila do bytu, čekal na ně šok. V kuchyni našli v tratolišti krve pětatřicetiletou Evu Muradovou. Jak následně potvrdil soudní lékař, žena byla v šestém měsíci těhotenství. Ve vedlejším pokoji ležel ubodaný teprve tříletý chlapeček Vasim, Michalův nevlastní bráška.

Vymyšlené alibi

Policie nejprve pracovala s verzí, že vražda rodinných příslušníků může souviset s původem zavražděného Murada. Ten pocházel z Tunisu a v hlavním městě měl dle zjištění mordparty zvláštní styky.

Podcastová dámská tour | Blesk

Michal Šubrt, který rodinnou tragédii nahlásil, měl na osudný večer alibi. Miloval fotografování ulic hlavního města. Kriminalistům přesně popsal, kudy se v den vraždy pohyboval. Jenže když nechala policie prověřit kamerové záznamy, Michal nebyl nikde spatřen.

Vrchní soud mu trest zvýšil o dva roky

V dětství se teenagerovi zabil na motorce vlastní otec, kterého Michal zbožňoval. Později si jeho matka našla nového partnera, jehož ale mladík podle svých slov nesnášel. Matka s otčímem měli Michalovi navíc zakazovat navštěvovat hrob zesnulého otce a vídat se s prarodiči, kteří bydleli s rodinou ve stejném činžovním domě. Po dvanácti dnech se Michal k vraždám nakonec doznal.

Žalobce Martin Omelka u Městského soudu v Praze uvedl, že mladíka k činu sice dohnala tíživá rodinná situace, nic mu ale nedávalo právo, aby se postavil do role samozvaného soudce a problém takto vyřešil.

Soud v září 2001 mladému pachateli vyměřil trest odnětí svobody v délce trvání 13 let. Státní zástupce se ale odvolal s tím, že je to dosti nízký trest za tak brutální čin. V lednu 2002 tak Vrchní soud vrahovi zvýšil trest na 15 let za mřížemi.

Více detailních informací o případu Michala Šubrta se dozvíte v první části nejnovějšího dílu Insta Crime Podcastu. Ten vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: