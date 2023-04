Podcast: Chorobně žárlivý Torák ze msty ubodal vlastní dcerku. Její matka vraždu slyšela přes Skype

Milan Torák na svou partnerku velmi žárlil po celou dobu jejich vztahu. Neměl žádné koníčky a celé dny trávil na gauči pozorováním přítelkyně. Vytvářel si fantazie, které ho sžíraly. Vše se zhoršilo v momentě, kdy Torákova družka odjela do Saudské Arábie. Partneři se často hádali při videohovorech a jejich dvanáctiletá dcera Johanka tím velice trpěla.

Vše vyvrcholilo v noci ze 14. na 15. září roku 2013. Milan Torák se po jedné z mnoha hádek šel uklidnit do hospody. Posilněn alkoholem po příchodu volal partnerce přes Skype, kvůli chybě aplikace se ale k hovoru připojil neznámý muž z Alexandrie. Když se pak dovolal skutečně manželce, sprostě jí vynadal. Žena v pozadí slyšela pláč dcerky a tak zalarmovala svého dospělého syna z předchozího vztahu.

To Toráka ale ještě víc rozzuřilo. Na přítelkyni křičel, že jestli syna neodvolá, Johanku zabije. Poslední slova, která matka od své dcery slyšela byla: „Mami, odvolej to. Tati, tati, tati – co to děláš tati,“ pak už bylo jenom ticho. Torák holčičku ubodal dvanácti ranami.

„Zabil jsem ji, ale může za to tak k*rva,“ sdělil vrah kriminalistům. Podle soudního znalce během celého vyšetřování Torák nepřijal jinou verzi událostí než tu, že vinu za smrt Johanky nese její matka. U soudu pak tvrdil, že dceru miloval nade vše, vodil ji na kroužky, měli spolu skvělý vztah a během celého procesu plakal. Soud nakonec Toráka v jeho 65 letech poslal do vězení na 26 let.

