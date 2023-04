Podcast: Šílenec Odehnal tělo muže pálil a vnitřnosti vařil v hrnci. Jeho přítelkyni brutálně znásilňoval!

Otřesný případ se odehrál v Brně v březnu roku 2009. Radim Odehnal se v baru seznámil s mladou Martinou (tehdy 21) a s jejím o deset let starším přítelem Pavlem. Pár cestoval a došly jim peníze. Odehnal se ale nabídl, že u něj může dvojice přespat. Tam však začalo peklo! Muže vrah praštil palicí a ubodal, jeho tělo pak chtěl spálit v ohništi a vnitřnosti dal vařit. Nebohou Martinu několikrát znásilnil, bil a strkal jí do pochvy různé předměty.

Před strašnou událostí byl Odehnal už soudně trestán za několik pokusů o znásilnění. Byla mu nařízena sexuologická léčba a měl brát léky, které ale vysadil. O ničem z toho samozřejmě nebohý pár neměl tušení, a tak přijal Odehnalovu nabídku, aby u něj přenocovali. Hostitel jim dovolil se umýt, ale Martinu při sprchování pozoroval oknem. Pak poslouchal, jak spolu dvojice souloží, což v něm mělo podle psychologa vybudit nezvladatelnou sexuální touhu.

Když dvojice ulehla, Odehnal přišel do místnosti, lehl si k Martině a začal ji osahávat, dívka ho zahnala, ale šílenec se po chvíli beze slova vrátil do místnosti. Pavel na něj zakřičel a Odehnal odešel. Za 10 minut znovu otevřel pokoj, rozsvítil a v ruce svíral více než 8kilogramovou palici, se kterou Pavla několikrát udeřil do hlavy a následně do těla ještě několikrát bodl nožem.

Martinu pak několikrát znásilnil, sešvihal lanem a strkal jí do pochvy různé předměty jako klacek, krbové náčiní, židli od stolu, a dokonce i dýku. Dívku pak nechal přivázanou v kůlně a tělo zavražděného Pavla postupně pálil v ohništi. Martině se nakonec podařilo šílenému vrahovi uprchnout. Když do Odehnalova domu dorazili kriminalisté, naskytl se jim šílený pohled. Všude byla krev, na sporáku v hrnci se vařily vnitřnosti oběti a na dvorku byl rozdělaný oheň, v němž byly zřetelně rozeznatelné lidské kosti.

Odehnal se po zatčení přiznal, ale tvrdil, že si nic nepamatuje. Podle psychologických a psychiatrických posudků je Odehnal nevyléčitelný agresivní sadista, a také se jedná o muže, který je schizoidní, nestabilní, neudrží náladu ani dlouhodobý vztah, má primitivní a nezralý způsob vnímání světa, trpí pocity méněcennosti.

O brutálním případu se dozvíte více v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu. Ten moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: