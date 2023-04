Podcast: Středoškolák ubodal spolužačku z nešťastné lásky. Mámě pak napsal děsivý vzkaz!

V květnu roku 2019 bylo Danielovi Miarkovi z Plzeňska teprve osmnáct let a chodil na střední školu. Zamiloval se do kamarádky Terezy. Ta ale jeho lásku neopětovala a přestala se s mladíkem vídat. Daniel to nesl velice těžce a nakonec se rozhodl, že dívku zavraždí. Po otřesném činu pak posílal mámě i kamarádům mrazivé zprávy.

Když se Tereza dozvěděla, že je do ní Daniel zamilovaný, přátelství ukončila. Mladík to nesl velice těžce, pokusil se o sebevraždu a nějakou dobu strávil v psychiatrické léčebně. Pak přestoupil na jinou školu a snažil se na dívku zapomenout. To se mu ale nedařilo. Společná kamarádka mu později napsala, že Tereza má přítele. Což nebyla pravda, ale to Daniel nevěděl. „Terka byla zrovna se mnou, tak jsme vymyslely, že má přítele a že on tak dá pokoj,“ vysvětlovala později kamarádka Nikola.

Video Insta Crime Podcast: Středoškolák ubodal spolužačku z nešťastné lásky. - Video se připravuje ...

Bohužel vše skončilo obrovskou tragédií. Miarko se totiž rozhodl, že Terezu zavraždí. Svůj čin si naplánoval dopodrobna. V neděli 26. května si dal do tašky dva nože, druhý den se omluvil ze školy a zamířil do Zdemyslic, kde Tereza žila. Tam čekal na vlakovém nádraží, než dívka dorazí a pak ji pronásledoval domů.

Nebohá Tereza se Daniela snažila poslat pryč. V momentě, kdy se k němu otočila zády, ji však vrah čtyřikrát bodl do hrudníku. Tři bodnutí byla smrtelná. Po strašném činu si vrah opakovaně fotil své zkrvavené oblečení a fotografie publikoval na sociální síti. „Doufám, že ji to bolelo. Je mrtvá. Když ji nebudu mít já, nebude jí mít nikdo!“ dodal vrah k mrazivým fotkám.

Termíny zastávek Insta Crime Podcastu v rámci Podcastové dámské tour v roce 2023. | Blesk

Po hrůzném činu kontaktoval i svou matku. „Dan mi pak napsal: ‚Tak jsem ji zabil.‘ Omlouval se mi,“ vypověděla Miarkova matka později u soudu s tím, že se ale domnívala, že je to jenom výplod jeho fantazie a ve skutečnosti chce její syn spáchat sebevraždu, a proto ho jela vyzvednout. Když k ní nastoupil do auta, pochopila, že se to skutečně stalo, a syna předala policii.

Více o kruté vraždě mladé dívky se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu. Ten moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: