Podcast: Elišku (†9) znásilnil a zavraždil vlastní strýc: Netuším, jak se do ní ty spermie dostaly!

Teprve devítiletá Eliška se v září roku 2014 nevrátila po vyučování ke své babičce v Klášterci nad Ohří, kde tou dobou bydlela. Rodina i známí po školačce dlouhé hodiny pátrali a doufali, že se bezproblémová dívenka brzy objeví. Naděje vyhasly druhý den odpoledne, kdy policie nalezla v lese za městem tělo hledané Elišky. Ze světa ji sprovodil vlastní strýc Roman Kalužík (33). Za brutální vraždu ho soud poslal za mříže na 20 let.

Bylo 9. září 2014 a devítiletá školačka Eliška nepřišla po vyučování domů za babičkou, u které tou dobou v Klášterci nad Ohří bydlela. Příbuzná byla strachem bez sebe. Dívenka nebyla ten typ, který by se někde toulal a nedal o sobě vědět. Když se ani po několika hodinách Eliška domů nevrátila, nahlásila babička zmizení vnučky na policii.

Ještě toho dne se rodina společně s policií, dobrovolníky i hasiči vydala devítiletou školačku hledat. Kriminalisté druhý den zjistili, že dívenka do školy osudného dne dorazila. Podle svědectví spolužáků ale po vyučování kolem půl jedné odešla s neznámým mužem v černém tričku a potrhaných džínách.

Vrah dívku uškrtil kalhotami

I přes to všichni věřili, že pátrání bude mít šťastný konec. Naděje se rozplynuly 10. září večer, kdy bylo Eliščino tělo bez známek života nalezeno mezi stromy v lesíku asi kilometr od dívčina bydliště. Pachatel oběť nejdříve rdousil, následně Elišku uškrtil jejími kalhotami. Nařízená pitva později prokázala, že holčička byla před smrtí i znásilněná.

Důkazy kriminalisty navedly k tomu, že za vraždou Elišky stojí její strýc, tehdy pětadvacetiletý Roman Kalužík. Před činem užíval pravidelně pervitin, byl nezaměstnaný a ke svému okolí velmi agresivní.

Resocializaci znalci nevyloučili

Kalužík se k vraždě doznal, odmítal ale, že by neteř znásilnil. „Zabil jsem ji, ale neznásilnil. Vůbec netuším, jak se do ní ty spermie dostaly,“ tvrdil vrah před časem u soudu. Znalci u muže diagnostikovali také sexuální deviaci, a to konkrétně útočný sadismus. Nebyla však vyloučena možnost Kalužíkovy resocializace.

Za znásilnění a brutální vraždu vyměřil muži Ústecký krajský soud v dubnu 2015 trest odnětí svobody v délce trvání dvaceti let. Babičce, u které školačka před vraždou bydlela, soud přiznal nárok na odškodné ve výši 450 000 Kč. Matce dívky byla žádost o odškodnění zamítnuta, protože o dceru dle soudců nejevila dostatečný zájem. Vrahovi byla nařízena rovněž ústavní sexuologická léčba.

Více o děsivé vraždě devítileté školačky se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu.