Podcast: Po synovi generála pátrali déle než měsíc. Jakuba (†9) znásilnil a zavraždil pedofil Novák

Antonínu Novákovi bylo v roce 2008 třiačtyřicet let a na Slovensku, odkud pocházel, byl už dvakrát trestán za pohlavní zneužití dítěte. Poté, co si odpykal poslední trest, se měl podrobovat ambulantní sexuologické léčbě. Na tu ale přestal chodit a odstěhoval se do Havlíčkova Brodu. Tam si 4. května 2008 na dětském hřišti vyhlédl svou další oběť.

Video Insta Crime Podcast: Jakuba (†9) znásilnil a zavraždil pedofil Novák. - pdc, icp, Červený, Chebotareva Video se připravuje ...

Malému Jakubovi Šimánkovi Novák řekl, že má doma počítačové hry, které mu chce věnovat, a že by mu je rád ukázal. Tím chlapce nalákal k sobě na ubytovnu, kde mu nejprve hry skutečně ukázal. Následně mu však pustil pohádku Mrazík, při níž Jakuba začal osahávat, poté ho znásilnil. Celý zločin si navíc úchyl natáčel.

Pedofil měl údajně v plánu klučíka odvést na okraj lesa a tam ho nechat, jenomže během cesty si to rozmyslel a chlapce uškrtil.

Po chlapci pátrali měsíc!

Když se zjistilo, že Jakub zmizel, rozjelo se obrovské pátrání. To však nebylo ani po měsíci úspěšné, proto se začalo spekulovat, že dítě bylo uneseno kvůli jeho otci, kterým byl brigádní generál Hynek Blaško.

Pak ale začalo padat více a více podezření na Antonína Nováka. Ten v době zmizení Jakuba opustil svůj pokoj na ubytovně, nechal v něm spoustu věcí a správci se nedařilo ho kontaktovat. Dal také výpověď v práci, údajně kvůli smrti bratra. Novák byl nakonec 6. června 2008 dopaden, ke zločinu se přiznal a policii ukázal, kde nechal tělo malého chlapce.

Novák byl odsouzen na doživotí, během vynášení rozsudku musel soudce s hlavou v dlaních jednání přerušit.

Více o tomto odporném případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu. Ten moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: