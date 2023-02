Podcast: Milovník detektivek ubil manželku cihlou. Na policii hrál divadlo a zahradu posypal pepřem

To, že se Jana pohřešuje, ohlásil Jiří Toncar 28. června 2006. Manželství podle příbuzných nebylo šťastné. Toncar měl partnerku napadat fyzicky i slovně, když Jana požádala o rozvod začal být prý ještě agresivnější.

Video Insta Crime Podcast: Milovník detektivek ubil manželku cihlou - pdc, icp, Jedlička Čebotareva Video se připravuje ...

Toncar policii tvrdil, že osudný den za ním manželka přijela do mlýna v Římově, protože si tam potřebovala vyzvednout nějaké věci a pak spolu prý odjeli do obchodu, kde se rozdělili, a pak už ji neviděl. Manželku nechal dokonce vyhlásit rozhlasem, pak odjel za dětmi do bytu, kde s matkou žily. Druhý den hledal Janu v práci, a když nebyla ani tam, obrátil se na policii.

Pepř a dramatická scéna

Po Janě pátralo obrovské množství lidí, kolegyním ani blízkým se nezdálo pravděpodobné, že by opustila děti a sama někam odjela. Toncarově verzi událostí nevěřili. Brzy skončil Jiří Toncar ve vazbě a začal policii tvrdit, že se manželka praštila a spadla ze žebříku a on dostal strach, že ho policie obviní ze zabití, a tak její tělo vhodil do řeky.

Policii měl přesně ukázat, kam mrtvolu hodil, a ještě u toho sehrál dramatický výstup a žádal o minutu ticha. Ve vodě se sice našla mrtvola, ale nepatřila Janě. Toncar se nechal inspirovat svými oblíbenými detektivkami a posypal zahradu mlýna pepřem a chemickými prostředky, aby policejní psi hůře zachytili stopu.

Zvrat přišel v momentě, kdy Toncar uviděl, že kriminalisté překopali celou zahradu jeho milovaného mlýna. Tehdy začal vypovídat. Manželku ubil cihlou právě kvůli mlýnu, byl totiž výhradně v jejím vlastnictví, zdědila ho po rodičích, a Toncar na něm lpěl, ale neměl na to, aby ho od ní koupil.

Více podrobností o chladnokrevné vraždě i o divadle, které hrál Toncar na policii, se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, který moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu.