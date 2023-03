Podcast: Robert Schnajger brutálním způsobem zavraždil expřítelkyni. Uřízl jí hlavu a ubodal sedmi noži!

Zcela bestiálně Robert Schnajger v roce 2006 zabil svou o sedmnáct let starší expřítelkyni Marii. Během vražedného amoku do ní bodal sedmi noži a zasadil jí 65 ran. To vše zřejmě kvůli tomu, že po něm Marie chtěla, aby jí splatil dluh. Zmasakrované tělo našel nezletilý syn oběti.