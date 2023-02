Podcast: Řidič srazil mladíka. Vážně zraněného Karla odvezl do lesa a nechal napospas osudu

Naprosto nechutným způsobem se zachoval 17. listopadu 2006 řidič Petr Neisser. Když se v pátek vracel autem z diskotéky v Kunštátě na Blanensku, srazil tehdy teprve patnáctiletého Karla P. Vážně zraněnému mladíkovi nepřivolal záchranku ani neposkytl pomoc, ale odvezl ho do lesa, kde ho nechal svému osudu. Karel přežil jenom se štěstím.

V listopadu 2006 navštívil Neisser společně se svou přítelkyní Šárkou diskotéku v Kunštátě, krátce před půlnocí se rozhodli odjet. Chvíli před nimi tutéž zábavu opustil i patnáctiletý Karel, který měl sice přespat u kamaráda, ale zavolal mu bratr, že s ním potřebuje mluvit, a že mu půjde naproti.

Karel u jedné z křižovatek začal přecházet silnici mimo přechod pro chodce. V ten moment ho srazilo auto řízené Petrem Neisserem. Mladík prorazil čelní sklo auta, převalil se přes střechu a zadním sklem auta propadl do kufru vozu. Neisser ani jeho přítelkyně si nevšimli, že sražený teenager propadl do kufru auta a pokusili se od nehody ujet, aniž by mu zavolali pomoc.

U domu Neisser zjistil, že má v kufru Karla P. ale ani tentokrát ho neodvezl do nemocnice, ani nezavolal záchranku. Rozhodl se, že se vážně zraněného chlapce v bezvědomí prostě zbaví a odvezl ho do lesa, kde ho nechal.

Nebohý Karel se probral a neměl nejmenší tušení, kde je, ani co se stalo, téměř se nemohl hýbat, protože měl zlomené obě nohy a další zranění. Navíc neměl boty a byl pouze v mikině. Zoufalý mladík se i přes svůj zdravotní stav začal plazit k silnici. Vždy po nějakém čase omdlel. Asi deseti metrová cesta mu trvala zhruba čtyři hodiny.

Jak to s Karlem nakonec dopadlo, proč ho nikdo z blízkých nehledal i jaký trest si za tento odporný čin Petr Neisser nakonec vysloužil, se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu. Ten moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: