Na slovenský mercedes spadla obří větev: Posádka vyvázla živá jen zázrakem
V úterý 19. srpna se v centru Milána na křižovatce Via Canonica a Viale Elvezia odlomila těžká větev stromu. Dopadla na projíždějící slovenský mercedes a poškodila i semafor. Posádka vyvázla bez zranění, příčina pádu zůstává nejasná.
Drama se odehrálo nedaleko známého vítězného oblouku Arco della Pace. Krátce před půl šestou se z jednoho ze stromů odlomila masivní větev a s rachotem dopadla na vozovku. Zasáhla dodávku značky Mercedes se slovenskou poznávací značkou a poškodila také semafor.
Úder větve mohl mít fatální následky, posádka vozu však jako zázrakem vyvázla bez zranění. Podle italských médií šlo o mimořádně šťastnou shodu okolností, protože v dané chvíli procházeli nedaleko i chodci a cyklisté.
Policie kvůli zásahu musela uzavřít úsek cesty a usměrnit dopravu, hasiči s motorovými pilami odřezávali zbytky větve a uvolňovali vozovku. Příčina pádu zůstává nejasná. V době incidentu nebyl v oblasti silný vítr ani déšť.
V Itálii přitom podobné případy nejsou výjimečné a padající větve už dříve způsobily vážná zranění. Tentokrát měli cestující obrovské štěstí, že šlo jen o poničený vůz a nikdo nepřišel k úhoně. Obyvatelé se obávají, že bez důkladnějších kontrol stavu stromů mohou příště následky dopadnout mnohem hůř.
Větvička 😨