Otřesný mord mladé tanečnice (†22): Do krku jí vrah nalil bělidlo, pak ji v autě zapálil!

Hrůzný incident se ohrál 16.dubna roku 2023. Dvaadvacetiletá nadějná exotická tanečnice a trenérka z Tempe v Arizoně Mercedes Vega byla naposledy spatřena, jak kolem deváté večer odchází ze svého bytu směrem k autu.

Do cíle ale nedojela. Dívka byla zřejmě ještě před cestou unesena a následovaly hrůzné desítky minut. Vrah ji nejprve tloukl do hlavy, poté ji několikrát střelil do paže a následně Mercedes do krku nalil bělidlo! To nejhorší ale mělo ještě přijít. Následné forenzní vyšetření potvrdilo, že dívka zemřela následkem vdechnutí kouře. Byla tedy ještě naživu, když vrah auto podpálil.

Když se tehdy smutnou zprávu dozvěděli její rodiče, byli v naprostém šoku. Matku Eriku ale ihned napadlo, kdo by mohl mít v brutální vraždě její dcery prsty. V den, kdy policie u dálnice nedaleko Phoenixu našla ohořelé tělo mladé tanečnice, měla Mercedes vypovídat jako svědek v případu ozbrojeného přepadení.

K tomu došlo podle deníku Daily Mail v roce 2020. Mercedes tehdy byla okradena mladíkem jménem Cudjoe Young. Podle nejnovějších zpráv vše nasvědčuje tomu, že to byl právě on, kdo si najal dva muže, aby Mercedes unesli a brutálně zavraždili. Jak Jared Gray, tak i Sencer Hayes opakovaně tvrdí, že nemají s vraždou mladé tanečnice nic společného. Policie ovšem našla při ohledání místa činu ve voze kelímek, na němž byly stopy otisků prstů Jareda Graye. Mercedes ho přitom neznala.

„Dva a půl roku jsme se cítili, jako bychom se topili v moři zoufalství a zármutku. A teď nám byl hozen záchranný kruh. Lidé, kteří jsou zodpovědní za vraždu mé malé dcery, doufejme, že budou čelit spravedlnosti,“ uvedla pro NBC News Erika, matka zavražděné Mercedes.

Soudní proces byl měl začít na konci letošního července.