Podcast: Co se před čtvrt stoletím stalo s Honzíkem Nejedlým? Policie pochybila, myslí si dodnes příbuzní

Fotografie usměvavého chlapce v modročerné mikině mohou lidé už pětadvacet let vídat v médiích a svého času i na plakátech s prosbou o pomoc při pátrání. Ani po 25 letech se policii nepodařilo objasnit, co Honzíkovi Nejedlému, který v pražském Podolí odešel za kamarádem, přihodilo. Rodina se domnívá, že největší chybou bylo vyhlášení pátrání po chlapci až po třech dnech a zmařená akce na Václavském náměstí.

Během sobotního odpoledne 17. ledna 1998 poprosil tehdy devítiletý Honzík Nejedlý svou matku Ivanu, zda si může jít na chvíli za kamarádem, kde by hráli počítačové hry. Cesta to byla dlouhá jen pár stovek metrů a matka syna za chlapcem pustila. To ale netušila, že svého Honzíka vidí naposledy.

Poslední člověk, který hocha viděl, byl rodinný lékař, který nedaleko Honzíkova bydliště v pražském Podolí venčil psa. „Šel směrem od svého domu k plaveckému stadionu. Když jsem se ho zeptal, kam jde, říkal za pávem nebo za pánem, moc dobře jsem mu nerozuměl,“ vypověděl později policii lékař.

Za kamarádem Michalem Pávem, ale na přítele se Honzík nedozvonil, protože nikdo nebyl doma. Zpět k rodičům se devítiletý chlapec už nikdy nevrátil. Poté, co syna vyděšení rodiče ani po několika hodinách od domluveného návratu v okolí nenašli, kontaktovali policii. Ta ale podle Marcela a Ivany Nejedlých nepostupovala tak, jak si představovali.

Honzík v gay baru?

Kriminalisté nejprve oba rodiče vyslýchali a zjišťovali, jestli nemohl Honzík utéct z domova. Mezitím ale ubíhaly cenné hodiny. „Chyba byla, že dlouho prověřovali mě a manželku. A variantu, že ho někdo mohl unést, v prvopočátku nebrali v potaz. Ani nenasadili psa. Toho jsme si vynutili asi po dvou dnech, ale to už bylo zbytečné. Ztratili čas, první noc, kdy to bylo nejdůležitější,“ vyjádřil se v minulosti otec pohřešovaného chlapce.

Chybu podle rodiny policie udělala i v případě setkání s prostitutem na Václavském náměstí. Mladík tehdy pracoval v rakouském gay klubu a tvrdil, že tam Honzík Nejedlý je a přezdívá se mu Daniel. Manželům Nejedlým slíbil, že je dokáže spojit s člověkem, který by jim dítě prodal zpět. Smluvenou večerní schůzku na Václavském náměstí ale zmařili policisté, kteří na místo za zvuků sirény a v uniformách vtrhli. Člověk, který měl přijít, dostal zřejmě strach a nedorazil.

Rodině Nejedlých tak zhasla naděje, která mohla objasnit, kde se jejich Honzík nachází. Marcel Nejedlý po svém synovi pátral celý život a věřil, že se jednou podaří celý případ objasnit. Pravdu o tom, co v lednu 1998 s jeho synem stalo, se už ale nikdy nedozví. V roce 2014 zemřel Marcel Nejedlý na rakovinu.

