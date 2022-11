Případy 1. oddělení připomněly smutné zmizení Honzíka Nejedlého: Co řekla matka Ivana po nahlédnutí do spisu?

Nejnovější díl oblíbeného seriálu České televize Případy 1. oddělení okrajově připomněl smutný případ z roku 1998. Dne 17. ledna toho roku vyběhl tehdy devítiletý Honzík Nejedlý k pár desítek metrů vzdálenému domu za kamarádem. Po cestě ho potkal jen známý lékař, od té doby se po něm slehla zem. Ani po necelém čtvrtstoletí nebylo Honzíkovo zmizení objasněno, a zdrcená maminka tak stále neví, co se s jejím synem stalo. Před třemi lety ji na popud soudu nechala policie nahlédnout do vyšetřovacího spisu. Chlapcův otec, Marcel Nejedlý (†44), po synkovi pátral až do své smrti v roce 2014.