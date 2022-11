Případ zmizení Míši Muzikářové: Sebevražda podezřelého otčíma a obnovení pátrání!

Zmizela 11. ledna 2017, policii se tehdy nepodařilo zjistit přesně kdy - do školy, kam pravidelně chodila, ale Michaela Muzikářová už nikdy nedorazila. Všichni doufali, že se brzy objeví. Bohužel ani po letech to nevypadá, že by existovala nějaká stopa k nalezení tehdy dvanáctileté dívky.

„Byla žákyní 6. třídy základní školy. Zmizela náhle, aniž by byl blíže znám její pohyb. Nikdy dříve nebyla pohřešována,“ popisují kriminalisté. V Ústí nad Labem, kde žila s maminkou a nevlastním otcem, tehdy probíhala jedna obrovská pátrací akce za druhou.

Dokonce přijel i speciálně vycvičený pes z Německa, ani ten ale k nalezení dívky nepomohl.

Nad celým případem visí dodnes mnoho otazníků, proč dívka zmizela, kde je, co se jí stalo, případně kdo by jí mohl něco udělat. Tehdy byl hlavním podezřelým ze zmizení dvanáctileté Míši přítel její maminky, Otakar S.

Podle médií policie tehdy vyčkávala s jeho zadržením. Doufali totiž, že je k Míše zavede. Ten se ale místo toho stihl v domě na Plzeňsku oběsit. Před tím byl ale několikrát u výslechu a na detektoru lži.

V loňském roce se případ Muzikářové opět na chvíli „oživil“. Policisté v obci Kumberk na Plzeňsku odčerpávali odpadní jímku s tím, že měli pátrat právě po dívce. Údajně dostali tip, dodnes se ale neví, jak moc věrohodný byl. Tehdy policie pouze uvedla, že prověřuje poznatky k trestné činnosti. Dívka ale z pátrání dodnes nezmizela...

Případ detektivům zřejmě nedá spát, objevil se proto i v listopadové straně speciálního policejního kalendáře. Ten visí ve všech věznicích napříč republikou. Kriminalisté totiž doufají, že by někdo z vězňů mohl k případu něco vědět. Obrátit se s poznatky na policii může kdokoliv, nejen odsouzenci.