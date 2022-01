Od doby, kdy záhadně zmizela teprve dvanáctiletá dívenka z Ústí nad Labem Michaela Patricie Muzikářová, uplynulo už pět let. Případ tehdy sledovalo celé Česko, ovšem dodnes se nenašla ani Míša, ani její tělo. Do zmizení byl podle policie zapleten přítel dívčiny matky, Otakar S. Ten 30. ledna 2017 spáchal sebevraždu. A i když policie případ oficiálně 15. září 2017 odložila, po pravdě kriminalisté pátrají dál.

Úterý 11. ledna 2017 mělo být pro žákyni šesté třídy základní školy České mládeže V Ústí nad Labem, Michaelu Patricii Muzikářovou, běžným školním dnem. Dívka však do školy nikdy nedorazila. Její matka zmizení dcery oznámila policistům po příchodu z práce, když Míšu v bytě nenašla.

Okamžitě se rozjelo rozsáhlé celostátní pátrání, které se od 17. ledna 2017 rozšířilo i na celý schengenský prostor. Kriminalisté vyslechli tehdy téměř tisícovku lidí, prohlédli stovky hodin kamerových záznamů, využili při pátrání i vycvičené psy, ale přesto se jim nepodařilo zjistit, kam dívka zmizela. Přesto nabyli podezření, že by se mohla stát obětí trestného činu.

Možný pachatel Otakar S. se oběsil

Člověk, ke kterému kriminalisté při vyšetřování upírali největší pozornost, byl přítel Míšiny matky, Otakar S. Policisté ho vyslechli, ale pro jeho zadržení chyběly přímé důkazy. Otakar S. se pak 30. ledna oběsil v pronajatém bytě v Čeminech na severním Plzeňsku. K činu se nepřiznal a nezanechal žádný dopis na rozloučenou.

V prvních týdnech od Míšina zmizení byla média plná různých teorií a zpráv, co by se s dívenkou mohlo stát a kdo za jejím zmizením může být. Na konci července roku 2017 však server iRozhlas.cz přišel s rozsáhlým textem, který přinesl zásadní informace z policejních spisů.

Školní pomůcky v autě, ale i sperma na Míšině oblečení

„Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ píše se v policejním materiálu, který iRozhlas.cz v červenci roku 2017 zveřejnil.

Podle dokumentu se měl Otakar S. těla Míši údajně zbavit před prvním výslechem na policii, tedy 12. ledna. Další převratnou informací bylo například to, že v kufru Otakara S. bylo nalezeno Míšino kružítko a další školní pomůcky. To ale nebylo jediné vodítko k tomu, že by Otakar S. měl ve zmizení Míši prsty.

Podle vyšetřovatelů byly na oblečení dívky nalezeny i stopy Otakarova spermatu. Ten se pak sám policii během výslechu doznal, že „myšlenky na ni zaháněl sexem s její matkou“.

Otakar S. měl bohatou trestní minulost

Trestní minulost Otakara S. byla navíc poměrně bohatá. Hned několikrát byl trestán za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Před Míšiným zmizením se měl dokonce dopustit pohlavního zneužití a svádění k pohlavnímu styku na kamarádce pohřešované dívky. „Na blíže nezjištěném místě v Ústeckém kraji v osobním motorovém vozidle s úmyslem se pohlavně uspokojit osahával pod kalhotkami na nahém přirození nezletilou, přestože věděl, že dosud nedosáhla věku 15 let, dále jí nabídl peněžní částku ve výši cca 2000 Kč za to, že s ním bude mít pohlavní styk, což tato odmítla,“ stálo tehdy v obžalobě, kterou iRozhlas.cz zveřejnil.

A i když se obvinění Otakar S. původně bránil, během výslechů ohledně zmizení Míši se měl k činu doznat. Trestní stíhání obviněného ale muselo být kvůli jeho smrti uzavřeno na jaře roku 2017.

Případ byl odložen, ale pátrá se dál

15. září 2017 policie na tiskové konferenci případ zmizelé Míši odložila. „Důvodem, proč jsme případ uzavřeli, je to, že se nám nepodařilo zjistit skutečnosti, které by nás opravňovaly k tomu, abychom mohli zahájit trestní stíhání konkrétní osoby,“ uvedl tehdy Zbyněk Dvořák, náměstek krajského policejního ředitele. „Existuje určitá rekonstrukce příběhu, ale tu rozhodně nebudeme zveřejňovat,“ dodal na konferenci i vyšetřoval Martin Charvát.

V dubnu loňského roku informoval také Blesk.cz o možném posunu v případě, a to v souvislosti se zásahem policistů v obci Kumberk na Plzeňsku. Policie tam odčerpávala odpadní jímku s tím, že měla pátrat po Míše Muzikářové. Údajně dostali tip, dodnes se ale neví, jak moc věrohodný byl. Tehdy policie pouze uvedla, že prověřuje poznatky k trestné činnosti a bližší informace nesdělila.

Případ zmizení Míši Muzikářové se tak řadí k dalším smutným pomníčkům, které se kriminalistům nepodařilo dosud objasnit. Jak ovšem uvedl pro CNN Prima News vedoucí oddělení odboru obecné kriminality v Ústí nad Labem Tomáš Kohout, podněty k pátrání po nešťastné dívce dostávají policisté dodnes. „Jde o dva až tři podněty za rok, kdy každý z nich intenzivně prověřujeme. Bohužel, ani jeden zatím nevedl k vypátrání dívky, které by za měsíc bylo již osmnáct let,“ řekl.