Dva lidé se ve čtvrtek večer zranili v areálu festivalu Colours of Ostrava při požáru stánku s občerstvením. Jednalo se o pracovníky stánku. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová. Podle informací ČTK by zranění neměla být vážná.