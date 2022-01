Tři jména, tři příběhy. Marie Pajerová, Michaela Patrície Muzikářová a Valerie Kvasničková. Po těchto třech ženách, z toho jsou dvě děti, policie už marně několik let pátrá. Nejdéle po Pajerové. Beze stopy zmizely, od doby zmizení je nikdo neviděl, nikdo neví, kde jsou a případně co se jim stalo. Kriminalisté v kalendáři, který vytvořili pro odsouzené ve věznicích, v nich jejich příběhy popisují a žádají je o pomoc.

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV) policejního prezídia přišel s revoluční novinkou, která nemá v České republice a kriminalistice žádnou historii. Vytvořili ojedinělý kalendář plný nevyřešených případů, takzvaných „pomníčků“.

„Naděje se na čas neptá, aneb každý detail je důležitý,“ stojí v nadpisu kalendáře, který bude viset na zdích všech věznic v republice. Z celkových čtyřiadvaceti případů jde o 15 vražd, osm pohřešovaných osob a jednoho hledaného pachatele. Dostane se tak na oči devatenácti tisícům vězňům, a když někdo z nich bude k případu něco vědět, může se ozvat na přiložené číslo nebo skrze dozorce.

„Přestože stopy po delší době vychladnou, kdykoliv může nastat zásadní zvrat. Proto hledáme nové skutečnosti. Vedle moderních forenzních a analytických metod je spolupráce klíčovou součásti procesu s jasným cílem: poznat pravdu a zjistit pachatele,“ píší kriminalisté v kalendáři.

Marie Pajerová

Tehdy jednačtyřicetiletá žena (dnes 55) slavila ve Světlé nad Sázavou své narozeniny. Konkrétně 11 ledna 2007. Kolem půlnoci ale oslava skončila a tehdy pohledná žena s krátkými vlasy, na straně šedivými, odešla.

A tady jakákoliv stopa po Marii Pajerové končí. Pro kriminalisty z kraje Vysočina je to stále jeden z nejzáhadnějších případů, který se jim nepodařilo vyřešit. O půl roku později vytáhli náhodní svědci z rybníka mezi Lipničkou a Dolním Městem u Světlé nad Sázavou balík.

V něm se, jak se později ukázalo, nacházelo oblečení Marie, které v den zmizení měla na sobě včetně dokladů, peněz nebo telefonu. Policisté následně prohledali okolí včetně rybníku, nic to ale nepřineslo, Marii se nepodařilo vypátrat.

Pohřešovaná žena měla být důvěřivá, bohužel ale měla smůlu na muže. „Říkal jsem jí, ať si najde pořádného chlapa. Přitahovaly ji pochybné existence,“ řekl před lety jeden ze známých pro Deník.cz. Policie dodnes nemá žádné nové poznatky k tomu, kde se žena nachází.

Zřejmě proto se na vězně skrze kalendář obrací i kriminalisté, mimo jiné i ti ze speciálního útvaru Tempus, který se zabývá nevyřešenými případy. Zejména těmi, které mají násilný podtext.

Michaela Patricie Muzikářová

Další z případů, který kriminalistům nedá spát. Tentokrát jde o Ústecký kraj. Zmizení tehdy dvanáctileté Michaely s napětím sledovala celá republika, dívka 11. ledna 2017 ráno vyrazila, jako každý jiný všední den, do školy v Ústí nad Labem.

Do té ale nedorazila, cestou zmizela a nikdo neví kam. „Byla žákyní 6. třídy základní školy. Zmizela náhle, aniž by byl blíže znám její pohyb. Nikdy dříve nebyla pohřešována,“ popisují kriminalisté v kalendáři. V Ústí a jeho širokém okolí tehdy probíhala jedna pátrací akce za druhou, nic nepomohlo, ani speciálně vycvičený pes na pátrání z Německa.

Nad celým případem visí mnoho otazníků, proč dívka zmizela, kde je, co se jí stalo, případně kdo by jí mohl něco udělat. Tehdy byl hlavním podezřelým ve zmizení dvanáctileté Míši přítel její maminky, Otakar S. Podle dřívějších informací TV Nova policie vyčkávala s jeho zadržením, doufali, že je k dívce dovede. Ještě než se tak ale stalo, stihl se ve svém domě na Plzeňsku oběsit. Před tím měl být několikrát vyslýchán a podroben testu na detektoru lži.

V dubnu letošního roku se o možném posunu v případě psalo v souvislosti se zásahem policistů v obci Kumberk na Plzeňsku. Policie tam odčerpávala odpadní jímku s tím, že měli pátrat po Míše Muzikářové. Údajně dostali tip, dodnes se ale neví, jak moc věrohodný byl. Tehdy policie pouze uvedla, že prověřuje poznatky k trestné činnosti. Dívka ale z pátrání nezmizela...

Valerie Kvasničková

Tehdy šestiletá dívka z Prahy 3 byla naposledy viděna v bytě, kde bydlela společně se svou babičkou Soňou Kvasničkovou a dvěma sourozenci. Pátrání po dívce bylo vyhlášeno 19. srpna 2018, naposledy ji ale viděli v 23. ledna 2018.

Dívka už je téměř čtyři roky pohřešovaná, policie neví, kde by mohla být. Dívku do péče babička dostala jako pěstounka po smrti otce dětí v roce 2016. Informace o pohřešování se ale různí, zmizet měla dívka už v prosinci 2017. Kromě Valerie se měla starat ještě dvě malé děti.

Soňa Kvasničková byla později pravomocně odsouzena k osmiletému trestu odnětí svobody, protože minimálně dvě děti fyzicky i psychicky týrala, na to se ale přišlo pozdě – v srpnu 2018 poté, co se na policii obrátil jeden z příbuzných. Dívce podle rozsudku dělala ze života hotové peklo – mlátila ji vším, co jí přišlo pod ruku, od pásku, tyče od vysavače po vařečku, obracečku nebo naběračku. Malou Valerii měla připoutávat na dlouhé hodiny k trubce nebo záchodu bez jídla.

Radiožurnál tehdy zjistil, že den před zmizením byla Valerie babičkou brutálně zbita, následující den ležela nehybně na posteli. Když děti přišly ze školy, už tam dívka nebyla. Babička jim řekla, že zlobila a musela být odvedena na léčení, ve výpovědi pak, že dostala „nějakou injekci“. Starší žena svému okolí tvrdila, že je dívka v Německu, v léčebně, dětském domově nebo u cizí paní.