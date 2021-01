Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) Lehkou již dříve dočasně zprostila výkonu funkce místopředsedkyně ústeckého krajského soudu a podala ni kárnou žalobu.

Hlídka Lehkou zastavila v prosinci 2019 poté, co sledovala její jízdu v Mostě. Při dechové zkoušce ženě policisté naměřili 1,8 promile alkoholu v 17:28. Po pěti minutách naměřená hodnota činila 1,75 promile. S krevním testem Lehká nejprve souhlasila, následně ho jednoznačně odmítla. U soudu řekla, že měla bromhexin a následně si stříkla stopangin. Znalec obžaloby zcela vyloučil, že by naměřené hodnoty byly způsobeny uvedenými léky. Znalkyně obhajoby řekla, že při dechové zkoušce nebyly splněny všechny podmínky nutné pro její správné provedení.

Soud nechal vypracovat revizní znalecký posudek. Z něj podle soudu vyplynulo, že naměřené hodnoty neodpovídají uváděné aplikaci léků v době před dechovými zkouškami. „Měření odpovídají stavu, kdy se alkohol nachází v krvi," uvedl ve čtvrtek znalec Radomír Čabala.

Obhájce Rostislav Sochor ve čtvrtek navrhl provést jako důkaz další znalecký posudek pořízený loni v říjnu. Soudce Benno Eichler provedení tohoto důkazu zamítl. Na dotaz, proč obhajoba nepředložila posudek už dříve, obhájce uvedl, že je to taktika. Eichler v rozsudku uvedl, že vnímá toto jako obstrukci.

Policista u soudu řekl, že automobil zastavil kvůli tomu, že začal přejíždět z pruhu do pruhu a následně přejel lehce do protisměru. Lehká se hájila u soudu tím, že byla při řízení rozrušená, v autě se podle ní hádaly její dvě děti, které vezla z tréninku. „Chci říci, že celé řízení mě mrzí od prvopočátku," uvedla v závěrečné řeči Lehká. „Když to vidím zpětně, udělala jsem chybu s tím odběrem," uvedla a zdůraznila, že alkohol nepožila. „Trvám na své nevině," uvedla.

„Soud má za to, že obhajoba byla vyvrácena," řekl soudce. Jízda Lehké podle něj byla bezohledná a bylo jen štěstí, že se nic vážného nestalo. Uvedl, že dechová zkouška byla provedena podle pravidel a ze znaleckých posudků vyplynulo, že pokud by soudkyně neměla v krvi alkohol, byla by druhá naměřená hodnota rapidně snížena. Pouze drobný pokles hodnoty nelze podle soudce vysvětlit ničím jiným než alkoholem v krvi.

Při rozhodování o trestu soud podle Eichlera přihlédl k dosavadní bezúhonnosti Lehké. „Nicméně bych přivítal víc sebereflexe," uvedl Eichler. Soud vzal na druhou stranu podle něj v potaz, že obžalovanou je soudkyně, tudíž na ni musí být kladena přísnější měřítka než na ostatní veřejnost, a že v autě byly děti. Ženě hrozil trest až rok vězení. Státní zástupce se na místě vzdal odvolání.