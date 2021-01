Neobvyklý případ z Pardubicka se odehrál 14. prosince minulého roku. Žena nedbala varování chovatele a strčila ruku do tygří klece se záměrem šelmu pohladit. Ta jí však končetinu ukousla až po loket. Policie v případu nikoho neobvinila a odložila jej.

Policie po útoku prověřovala, zda chovatel neporušil předpisy, a nebyl tedy spáchán trestný čin. Žádné pochybení podle mluvčí policie Dity Holečkové neshledala, a tak nebyl nikdo obviněn. „Případ byl odložen usnesením, ve věci nešlo o podezření z trestného činu,“ řekla pro server Novinky.cz.

Majitele, který chová několik druhů kočkovitých šelem, mezi nimi pumy americké, lvy nebo rysy, pravidelně navštěvuje Krajská veterinární správa. Naposledy jeho chov navštívila v květnu a nenašla zde žádné pochybení.

K nešťastnému incidentu došlo koncem minulého roku, šestašedesátiletá žena byla v areálu, kde majitel chová šelmy, se svou neteří, která tam měla mít ustájeného koně. U klece s tygrem byla bez přítomnosti chovatele. „Šestašedesátiletá žena procházela u svého příbuzného kolem zamřížovaného výběhu s tygrem, a přestože byla v minulosti několikrát upozorňována na to, ať to nedělá, strčila do klece ruku a tygra si chtěla pohladit,“ uvedla tehdy pro Blesk Holečková.

Tygr ženě ukousl ruku až po loket a mluvčí záchranářů Aleš Malý krátce po incidentu uvedl, že žena utrpěla závažné poranění, byla ošetřena a transportována do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tam bylo lékařům ihned jasné, že ruku už nezachrání a budou se soustředit především na záchranu zbytku paže.