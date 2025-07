Nelida vyhodil sotva odrostlá koťata: V zavřené tašce je nechal dočaskářce na dvoře

Mladoboleslavský útulek už nějaký čas hlásí, že je přeplněný. Majitel, který se chtěl zbavit koťat, tak zvolil krutý způsob. Do přepravní tašky na psa nacpal tři sotva sedmitýdenní klubíčka, zavazadlo zajistil kolíčkem na prádlo a odložil dočaskářce na dvůr.

Že se nebohá koťata mohou v těsném prostoru na přímém slunci přehřát, neřešil. Vsadil na to, že je žena najde. „Pokud by zrovna nešla věšet prádlo, tak by šla až k večeru zalévat a to už by bylo pro prcky nejspíš pozdě. Koťata byla již dehydrovaná, opravdu vysílená a značně přehřátá,“ popsal útulek na sociální síti.

Nastal kolotoč, kam drobotinu uložit, aby případně nenakazila ostatní. Přes počáteční smůlu mají ale koťata štěstí, vypadá to, že jsou zdravá. „Sama se napila a najedla. Jsou zvyklá na lidi, i když byla zprvu vyplašená a unavená. Okamžitě po najedení si ustlala v pelíšku a prospala půl dne,“ uvedl útulek.

Dvě kočičí holky a jeden kluk teď nabírají síly. Podle útulku budou k adopci za měsíc. Poté, co absolvují veterinární kolečko. Zároveň pracovníci útulku připomněli, že podobné jednání se v žádném případě nesmí stát pravidlem.

„Ještě jednou zdůrazňujeme, že kastrace je důležitá a my opravdu nebudeme suplovat neschopnost a řešit situaci některých lidí. Zdůrazňujeme, že momentálně máme plnou kapacitu jak u pejsků tak i kočiček,“ dodali z útulku.