Přivlekla velkou nákupní tašku a v neděli večer ji hodila na stůl zdravotníkům opavské veteriny. Se slovy, že neví, co s tím, seniorka (80) v klidu odkráčela. Když veterinář tašku otevřel, zůstal i on v šoku. Vyvalila se na něj změť kočičích chlupů. V tašce bylo namačkáno 13 čerstvých koťátek! Několika chlupáčkům už bohužel tikaly poslední minuty života.

Otřesný případ spadl na bedra Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat, kterému se naštěstí podařilo zjistit, o koho jde. „Tak to dopadá, když lidé chovají nevykastrované kočky,“ zlobí se jeho předsedkyně Tereza Tocauerová.

„Nás to bude stát spoustu peněz a nervy. Ještě bezcitnější je fakt, že mláďata teď volají a hledají zoufalé kočičí mámy. Nad tím vším si madam, kterou už máme v hledáčku ohledně koček z dřívější doby, umyla ruce,“ dodala Tocauerová.

Chtěli platit krmení

Podle ní se seniorka snaží ze zodpovědnosti vylhat. „Volala do spolku minulý čtvrtek, že koťata našla, ať si je vezmeme. Prosili jsme ji, aby se o ně postarala alespoň do doby, než přejdou na pevnou stravu, protože všichni pracujeme a ona je v důchodu. Krmení bychom zaplatili. Odmítla, že nemá čas,“ líčila paní Tereza.

„Jenže na veterinu s nimi přišla v neděli, což jsou čtyři dny od telefonátu. Některá koťata nebyla ani měsíc stará, a pokud by během té doby nesála mléko od mámy, do neděle by nemohla přežít. To dokazuje, že než se jich žena rozhodla zbavit, nechala je ještě u svých koček,“ upřesnila předsedkyně, která případ řeší už po trestněprávní stránce. Veterina odhaduje, že šlo o koťata ze tří vrhů.

Slepá koťata uhynula

Zatím v péči veterináře a na vyhřívací dečce přežívá sedm chlupáčků. Zachránit se nepodařilo koťátka, která byla ještě slepá. Byla hodně podchlazená, promrzlá. Klinika k nim musela povolat do služby noční sestřičku, aby je co tři hodiny krmila.

Náklady na péči o koťata budou pro MS spolek na ochranu zvířat obrovské, proto bude vděčný za každou korunu, pokud jim chcete pomoci, transparentní účet je 2601019371/2010

Zasáhněte nebo se to bude opakovat

Podle naštvaných lidí, kteří informaci na portálu spolku četli, je tady nezbytné trestní oznámení, jinak se bude situace na jaře opakovat. „Vždyť stačí zkontrolovat u té ženské doma její kočky, že se okotily a mláďata nikde,“ doporučili.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání praví, že nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit, jinak se dopustí přestupku či jiného správního deliktu. „Každý, kdo má podezření na přestupek nebo trestný čin, by se měl obrátit na policii. U tohoto případu nelze uvést možnou trestní sazbu, protože musíme nejdřív veškeré okolnosti a informace řádně vyhodnotit, posoudit a teprve až poté lze učinit závěr,“ doplnila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

