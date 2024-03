Měl jsem psychické problémy, hájí se majitel Bladeho: Pes byl chodící kostra

Ke stafordovi, na kost vyhublému, který se v okně jednoho z bytů na sídlišti Štěpnice pohyboval na parapetu a lízal z něj vodu, volala místní žena městskou policii. Strážníci s hasiči Bladeho snesli po žebříku v kleci na zem a pes byl poté převezen na veterinární kliniku.

„Tam udělali jen zápis o jeho zdravotním stavu a skončil v městském záchytném kotci, kde by nejspíš pošel. Když jsme se to dozvěděli, jeli jsme pro něj, a za asistence strážníků nám byl vydán. Hned jsme s ním jeli k veterinářce Karolíně Turčinkové. Teprve ta mu poskytla a stále poskytuje nutnou péči,“ uvedla dobrovolnice - dočaskářka, u které je nyní pejsek v domácí péči.

Hrozil mu útulek

Spolu s veterinářkou dobrovolnice zabránila tomu, aby byl od ní zubožený Blade převezen do útulku ve Zlíně. Pes se u ní má jako v bavlnce, potřebuje celodenní péči. Už se na něj do dočasného domova přijeli podívat i zástupci z Krajské veterinární správy ve Zlíně.

„Po kontrole konstatovali, že péči má adekvátní a jeho stav se zlepšuje. Denně ho chodí kontrolovat soukromá veterinářka. Není tedy důvod, navrhovat změnu místa pro psa,“ vyjádřil se mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Prý špatná psychika

Majitel nebohého psa Martin Tomaštík se vyjádřil, že všeho lituje. Uvedl, že je připraven nést následky, případem se totiž zabývá policie. Tomaštík tvrdí, že dva měsíce měl údajně psychické problémy a nikdo z jeho okolí o tom nevěděl.

„Chtěl jsem ho dát do útulku, ale bál jsem se reakce okolí, tak jsem to pořád oddaloval a oddaloval. Dalo se tomu předejít, kdybych se někomu svěřil. Doufám, že se Blade z toho dostane a bude zase jako byl dřív. Taky mě moc mrzí, jaký to má dopad na mé okolí,“ napsal v prohlášení pro denik.cz.

Naštvané reakce

„Tak by ho raději nechal úplně vyhladovět a chcípnout v garsonce. Pak by ho asi někam zakopal,“ reagoval naštvaně mladík Adam. Reakci nechápe ani dlouholetá chovatelka psů paní Gabriela ze Zlína.

„Je těžké hodnotit, jestli byl opravdu nemocný. Pokud si někdo pořídí jakékoliv zvíře, má zodpovědnost, musí se o něj postarat. Každý si musí sáhnout na své svědomí. Ale co jeho známí a přátelé. Ti neviděli, že už nechodí se psem. Málo se díváme kolem sebe,“ konstatovala.