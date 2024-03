Veterinářka o týraném pejskovi: Byl tak dehydrovaný, že byl jako sušenka

Jaký byl váš první dojem, když Bladeho přivezli?

„Paní ho se slzami v očích dovezla zabaleného v dece. Trčela mu jen hlavička. Když ho položila, málem jsem brečela taky. Za devět let praxe jsem psa v tak hrozném stavu neviděla. Nepostavil se ani na nohy.“

Co bylo nutné v první řadě udělat?

„Zavedla jsem mu do tlapky kanylu. Přes ni jsem odebrala krev a pak dostal infuze. Byl tak chudák dehydrovaný, že byl jak sušenka. Dostal vitamíny, výživu a další životabudiče. Byl úplně oddaný. Slabý tak, že sotva zvedl hlavu. Infuze mu stále jezdím dávat do domácí péče. Vodu a žrádlo musí dostávat po malých dávkách. Jinak by vše vyzvracel.“

Jaké máte zkušenosti s touto domácí péčí?

„Výbornou. Skvěle se o zvířata starají. I o ta odchycená. Dávají tomu energii a svůj čas. Proto jsem ani nevyžadovala něco uhradit. Lidem ale nebyl osud lhostejný. Pejskovi se tak může nakoupit kvalitní krmivo, které nyní bude potřebovat a snad se nevrátí k tyranovi, ale najde nové hodné páníčky.“